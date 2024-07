Termin steht: Harvey Weinstein muss bald wieder vor Gericht

Im Jahr 2020 war Harvey Weinstein (72) in New York zu einer Gefängnisstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. Vor wenigen Wochen wurde dieses Urteil überraschend aufgehoben, da ein Verfahrensfehler gefunden wurde. Für den gefallenen Hollywood-Mogul bedeutet das aber noch lange nicht das Ende seiner Strafprozesse. Denn die Staatsanwaltschaft bereitet sich derzeit auf die Wiederaufnahme des Vergewaltigungsverfahrens vor. Wie unter anderem Fox News berichtet, legte ein Richter während einer Anhörung in Manhattan nun den offiziellen Termin für den Fortsetzungsprozess fest: Am 12. November muss sich der US-amerikanische Filmproduzent erneut vor Gericht verantworten.

Während der Anhörung war auch Harvey anwesend. Laut den Berichten zahlreicher US-amerikanischer Medien saß der Film-Mogul bei der kurzen Gerichtsanhörung im Rollstuhl, sein Blick wirkte abwesend. Aufgrund von Harveys starken gesundheitlichen Problemen befürwortete der zuständige Richter auch die Möglichkeit eines früheren Starttermins für das Wiederaufnahmeverfahren. Die Staatsanwaltschaft erklärte jedoch, dass die aufwendigen Ermittlungen noch bis zum vereinbarten Termin Zeit in Anspruch nehmen würden.

Obwohl das New Yorker Urteil vor wenigen Wochen aufgehoben wurde, ist Harvey dennoch kein freier Mann. Die Hollywood-Größe war im Jahr 2022 noch von einem weiteren Gericht zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden. In Los Angeles war der 72-Jährige in drei Fällen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung für schuldig befunden worden. Wie TMZ kürzlich berichtete, gehen seine Anwälte derzeit auch gegen dieses Urteil in Berufung.

Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung in Manhattan

Getty Images Harvey Weinstein im Gerichtssaal, Juli 2022

