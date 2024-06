Daran merkte Jason Kelce, dass seine NFL-Karriere enden muss

Auch alle guten Dinge müssen irgendwann ein Ende nehmen – so sieht es auch Jason Kelce (36). Im März beendete der Center der Philadelphia Eagles nach 13 Jahren seine Karriere und ist seitdem im Ruhestand. Woran der dreifache Vater merkte, dass es für ihn Zeit wird, Schluss mit dem Football zu machen, resümiert er nun. "Ich glaube einfach nicht, dass ich auf dem Niveau spielen kann, auf dem ich früher gespielt habe", erklärt er seinem Bruder Travis Kelce (34) in ihrem Podcast "New Heights".

Offenbar rang Jason eine Weile mit sich, musste dann aber einsehen, dass die Zeit für ein Karriereende gekommen ist. "[Es ist] der Kampf mit deinem Körper, als ob du früher etwas tun konntest, was du jetzt nicht mehr tun kannst. Das ist der Moment, in dem man dagegen ankämpft, um es wiederzubekommen. Dann fängt es an, schwierig zu werden. Unterm Strich weiß jeder, wann die Zeit für ihn gekommen ist", räumt der 36-Jährige abschließend dazu ein. Sein jüngerer Bruder verlängerte hingegen erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag mit den Kansas City Chiefs für zwei weitere Jahre. "Ich liebe es, dieses Spiel auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen", schwärmt der Kollege von Patrick Mahomes (28). Solange er Vollgas geben kann, wolle er auch weiterhin in der NFL spielen.

Und des Siegens satt ist Travis offenbar noch lange nicht. Im Februar standen der Tight End und sein Team im Super Bowl gegen die San Francisco 49ers. Das spannende Match entschieden der 34-Jährige und seine Jungs letztlich für sich. Aktuell bereiten sie sich auf die neue Saison vor – und wenn es nach ihnen geht, wollen sie auch in diesem Jahr wieder ganz oben stehen.

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl 2024

