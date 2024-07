Zurück zur Uni: Glen Powell holt College-Abschluss nach

Braucht Glen Powell (35) etwa einen Plan B? In einem aktuellen Interview mit Indiewire verkündet der Schauspieler, dass er seinen College-Abschluss nachholen wird. Er sei an der University of Texas eingeschrieben und nur noch ein paar Einheiten von seinem Abschluss entfernt. Über einen Promi auf dem Campus werden sich die Studenten dort aber wohl trotzdem nicht allzu oft freuen können: "Ich werde nicht regelmäßig in einer Klasse mit anderen Studenten sitzen." Da im kommenden Herbst die Dreharbeiten für seinen neuen Film "The Running Man" anstehen, werde er die meiste Zeit in London sein. Der Regisseur sei aber einverstanden, dass der 35-Jährige "zwei- oder dreimal pro Semester" für Prüfungen auf den Campus in Austin zurückkehre.

Scheint also nicht so, als müsse der "Anyone but You"-Darsteller über eine Alternative zu seiner Schauspielkarriere nachdenken. Es habe sehr viel mehr mit seiner Entscheidung zu tun, seine Basis wieder zurück in seine Heimatstadt zu verlegen: "Ich habe nur erkannt, dass das, was ich zwischen den Projekten brauche, um wieder aufzutanken und solche Sachen zu machen, für mich nur Austin ist." Dort habe er bereits vor dem Start seiner Karriere Spanisch und frühe amerikanische Geschichte studiert. Der Wunsch, dieses Studium abschließen zu wollen, habe mit seiner Mutter zu tun. "Ich glaube, es ist meiner Mum sehr wichtig und es ist eher eine emotionale Sache für mich", erklärt er gegenüber dem Magazin und fügt hinzu: "Außerdem bin ich so nah dran, dass ich [den Abschluss] schon schmecken kann."

Karrieretechnisch könnte es bei dem gebürtigen Texaner gerade wohl nicht besser laufen. Mit "Hit Man" und "Twisters" staubte er in den vergangenen Monaten einige große Rollen ab. Vor Kurzem sprach er in einem Interview mit E! News über die enge Beziehung, die er am Set von "Top Gun: Maverick" zu Hollywood-Legende Tom Cruise (62) aufgebaut habe: "Er ist ein großartiger Freund und ein großartiger Mentor". Der Dreh mit ihm sei ein ganz besonderer Teil seines Lebens gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell und Tom Cruise

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Glen seinen College-Abschluss durchziehen wird? Ja, ich denke, er ist da sehr zielstrebig. Nein, ich glaube nicht, dass er dafür neben seiner Karriere genug Zeit hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de