"Großartiger Mentor": Glen Powell schwärmt von Tom Cruise

Glen Powell (35) und Tom Cruise (62) haben eine ganz besondere Freundschaft entwickelt. In einem Interview mit E! News spricht der Schauspieler offen über die enge Beziehung, die während der Dreharbeiten zum Actionfilm "Top Gun: Maverick" zwischen ihm und seinem Co-Star entstand. "Es ist das Beste", schwärmt Glen und fügt hinzu: "Er ist ein großartiger Freund und ein großartiger Mentor, und es ist ein ganz besonderer Teil meines Lebens geworden."

Auch Tom ist offenbar ganz begeistert von seinem Kumpel. Das zeigte sich auch erst vor wenigen Tagen: Bei der "Twisters"-Premiere in London unterstützte er Glen nämlich auf dem roten Teppich und feierte seinen neuen Filmerfolg. "Ein lustiger Filmabend mit Freunden", schrieb er auf Instagram zu einem Schnappschuss, der ihn und den 35-Jährigen zeigt. Arm in Arm posieren die zwei für die Fotografen und grinsten dabei über beide Ohren.

Doch nicht nur die Freundschaft zu Tom Cruise hat Glen nachhaltig beeindruckt. Seine Erfahrungen am Set von "Top Gun: Maverick" haben ihm auch wertvolle Lektionen für seine weiterführende Karriere vermittelt. Besonders hilfreich war dies für sein aktuelles Projekt "Twisters", an dem er Seite an Seite mit Daisy Edgar-Jones arbeitete. "Dieser Film hat mein Leben verändert", erklärte der 35-Jährige. "Er hat mir viel darüber beigebracht, wie man einen großen Event-Movie dreht, und viele dieser Lektionen konnte ich bei 'Twisters' anwenden."

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Getty Images Glen Powell und Tom Cruise

