Cedric Beidinger macht neue Beziehung mit Eliza offiziell!

Cedric Beidinger (30) sorgte schon vor Wochen für erste Liebesgerüchte. Nun teilt er seine neue Beziehung aber endlich mit der ganzen Welt! Promiflash hat bei dem Ex on the Beach-Teilnehmer nachgefragt und herausgefunden, wer die neue Dame in seinem Leben ist. "Lustigerweise kennen wir uns schon sehr lange, da wir gemeinsame Freunde haben, hatten aber nie intensiveren Kontakt. Eliza ist Streamerin und Live-Managerin auf TikTok", verrät der Hottie. Den ersten Schritt habe die Blondine gemacht, indem sie Posts von ihm gelikt habe. Der einzige Wermutstropfen sei, dass die beiden eine Fernbeziehung führen. Er berichtet: "Wir wohnen insgesamt 500 Kilometer voneinander entfernt. Die Entfernung macht es natürlich nicht leicht, sich zu sehen, trotzdem finden wir immer einen Weg."

Auch Eliza verrät im Promiflash-Interview einiges zu der neuen Liebe. Die Influencerin hat bereits Nachwuchs und schätzt besonders, dass sich der Polizist auch mit ihnen gut versteht: "Er spielt einfach stundenlang mit ihnen und motiviert sie in allem, was sie tun." Für Cedric ist die Beziehung sehr kostbar. "Ich bin so dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich schätze unsere gemeinsamen Momente so sehr! Sie ist der Grund, warum ich mich jeden Tag aufs Neue freue. Das kann mir keiner nehmen!"

Vor Eliza war die Frau an Cedrics Seite Hanna Annika (26). Mit der Fitnessfanatikerin nahm er sogar an der deutschen Edition von Forsthaus Rampensau teil. Allerdings ging ihre Beziehung danach in die Brüche. Im "Blitzlichtgewitter Podcast" war der Promi Big Brother-Gewinner Anfang des Jahres deshalb nicht so positiv gestimmt und offenbarte: "Ich muss den Tatsachen ins Auge schauen und es einfach akzeptieren."

Promiflash Cedric Beidinger und Eliza

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

