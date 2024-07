Erstes Update: So geht es Jasi_xx3 nach der dritten Geburt!

Vor wenigen Stunden gaben Jasi_xx3 (21) und ihr Partner Mou Osman bekannt, dass ihr drittes Baby seit einigen Tagen auf der Welt ist. Auf TikTok geben die Eltern nun ein Update, wie es ihnen nach der Geburt geht. "Wir haben die Zeit etwas für uns gebraucht, haben sie genutzt und auch sehr genossen", erklärt die frisch gebackene Dreifachmutter und führt fort: "Mir geht's aktuell ganz gut – ich habe ab und zu noch Nachwehen, die sind ein bisschen nervig." Mou ergänzt stolz: "Es ist wirklich eine schöne Geburt gewesen."

In den Kommentaren des Videos auf der Plattform freuen sich die Fans über die tollen Babynews! Viele gratulieren ihnen zum dritten Kind und schreiben: "Endlich ist sie da! Herzlichen Glückwunsch" oder "Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk!" Denn ihr Baby kam passend am Geburtstag von Mou zur Welt. Doch eine Sache wollen sie unbedingt von den Eltern noch wissen – den Namen ihrer kleinen Tochter, den sie noch nicht verraten haben.

Jasis eigentlicher Geburtstermin war bereits vor zwei Wochen. Der kleine Nachwuchs hat sich aber Zeit gelassen. "Ich muss ehrlich sagen, ich merke langsam, wie das sowohl innerlich als auch körperlich belastend wird", klagte die junge Mutter in den sozialen Netzwerken. Doch am 17. Juli war es dann endlich so weit und sie konnten ihr Baby auf der Welt begrüßen.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Partner Mou mit ihrer Tochter, Juli 2024

Instagram / jasi_xx3 Influencerin Jasi_xx3 und ihr Partner Mou

