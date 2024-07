"Feng-Shui": Darum lehnten die Cambridges dieses Schloss ab!

Queen Elizabeth (✝96) hatte für ihren Enkelsohn Prinz William (42) einen ganz anderen Plan! Aktuell bewohnen der britische Thronfolger, seine Frau Prinzessin Kate (42) und die drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) das Adelaide Cottage in der Nähe von Schloss Windsor. Die verstorbene Königin hatte für die junge Familie eigentlich ein anderes Anwesen vorgesehen: Fort Belvedere. Royal-Expertin Suzanne Roynon erklärt gegenüber Mirror, weshalb die Cambridges einen Umzug in dieses Schloss ablehnten: "Im Sinne des Feng-Shui und der Innentherapie ist der Ort, [...] Fort Belvedere, ein Albtraum, was die negative Energie angeht" und fügt im gleichen Atemzug hinzu: "Sie hätten viel sorgfältiges Feng-Shui gebraucht, um zu verhindern, dass dieser riskante Umzug die Familie überwältigt."

Schon im vergangenen Jahr lehnten William und Kate einen Umzug ab – und zwar nach Schloss Windsor. Nachdem die Queen im Jahr 2022 verstorben ist, hatte die royale Familie die Möglichkeit, in das riesige Anwesen zu ziehen. Eine andere Adelsexpertin erklärte damals dem gleichen Magazin: "Die Cambridges wollen nicht in Schloss Windsor einziehen, weil sie in Adelaide Cottage, einer im Vergleich bescheidenen Unterkunft, eigentlich ganz glücklich sind." Sie betonte allerdings, dass sich das Wort "bescheiden" lediglich auf die Lebensumstände royaler Familienmitglieder beziehe und nicht auf den Otto Normalverbraucher.

Ein ganz anderes royales Mitglied hätte wahrscheinlich alles dafür gegeben, in Schloss Windsor hausen zu dürfen: Prinz Harry (39). Wie The Times berichtete, habe der Rotschopf darum gebeten, in das prunkvolle Anwesen einziehen zu dürfen. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt bewohnten Harrys Großmutter Elizabeth und ihr Gatte Prinz Philip (✝99) das bis ins kleinste Detail verzierte Schloss. Die Mutter von König Charles (75) habe laut einem Insider die Bitte ihres Enkels "höflich, aber bestimmt" abgelehnt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Queen, Prinz William und Herzogin Kate im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, warum William und Kate einen Umzug ablehnten? Ja, total. Das macht die beiden sehr sympathisch. Nee, ich wäre sofort umgezogen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de