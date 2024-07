"Hier kommt er": Chrissy Teigens Sohn Wren lernt Laufen!

Chrissy Teigen (38) genießt das Leben als Mama von Luna Simone (8), Miles Theodore (6), Esti Maxine (1) und Wren Alexander (1). Gerade bei ihrem kleinsten Sprössling verändert sich momentan viel. In einer Instagram-Story zeigt sie ihren Followern, wie er seine ersten Schritte macht. Langsam tapert der Lockenkopf über den Rasen, setzt sich nach ein paar Versuchen wieder hin und klatscht in die Hände. Seine Mutter ist total begeistert und feuert ihren Jüngsten währenddessen an. Zu dem niedlichen Clip schreibt die Frau von John Legend (45): "Applaus! Hier kommt er, Welt!"

Die vier Geschwister genießen als Kinder von Hollywoodstars einige Vorteile. Auf Social Media präsentierte Chrissy kürzlich ihren riesigen Garten. Dort haben die Moderatorin und ihr Mann ein wahres Spieleparadies erschaffen. Neben einem Klettergerüst mit Rutsche, mehreren Hütten und einer Spielküche können sich die kleinen Racker auch in einem Pool und an Wasserspieltischen austoben. Außerdem gibt es genug Platz für die zwei Hunde der Familie, Pearl und Pebbles.

Um Luna und Co. gerecht zu werden, nimmt das berühmte Paar einiges an Hilfe in Anspruch. "Wir haben eine große Anzahl an Nannys. Immer wenn Muttertag ansteht, kann ich nur an sie denken", hatte Chrissy im Gespräch mit E! News offenbart. Eine Sache würde die 38-Jährige allerdings nicht an ein Kindermädchen abtreten: "Sich mit ihnen hinzulegen, ihnen Geschichten vorzulesen und etwas von ihrem Tag zu hören – das sind ganz besondere Augenblicke, auf die man als Elternteil nicht verzichten möchte."

Instagram / chrissyteigen Wren Alexander Stephens, Chrissy Teigens Sohn

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Wren Alexander Stephens und Esti Maxine Stephens

