JoJo Siwa möchte Drillinge von drei Leihmüttern bekommen

JoJo Siwa (21) hat in Sachen Familienplanung einiges vor. Als lesbische Frau habe die "Dance Moms"-Bekanntheit das Gefühl, sie müsse das Thema Kinderwunsch ganz anders angehen, als eine heterosexuelle Person es tun würde. "Ich möchte drei Eizellen nehmen, drei Eizellen befruchten und drei Leihmütter haben", schildert sie ihren wilden Plan gegenüber Cosmopolitan. Sie erläutert: "Technisch gesehen werden sie alle die gleiche Charge sein, aber sie würden alle getrennt geboren werden. Dann werden ihre Geburtstage vielleicht auf verschiedene Tage fallen und sie können wie Drillinge sein, aber auch nicht." Auch die Namen für ihre drei Sprösslinge stehen bereits fest – unabhängig vom Geschlecht sollen sie Freddie, Eddie und Teddie heißen.

Was die Planung angeht, ist für JoJo längst alles in trockenen Tüchern. Auch an der Umsetzung soll es nicht hapern: "Ich habe einen Samenspender gefunden und so weiter! Wir sind bereit! Wir müssen nur geduldig sein." Jedoch habe sie es erst einmal nicht eilig – eine Mutter wolle der Teeniestar frühestens in ein paar Jahren sein. Zunächst möchte sie sich wohl auf ihre aufblühende Karriere als Sängerin konzentrieren.

Derzeit startet die Blondine mit ihrer Musik so richtig durch. Doch mit einem Auftritt beim Pride Fest in L.A. leistete sie sich einen kleinen Patzer – JoJo setzte mitten auf der Bühne eine Flasche Wodka an und genehmigte sich einen ordentlichen Schluck. Im "JoJo Siwa Now"-Podcast verteidigte sie ihre Handlung vor der Kritik ihrer Fans. "Die Idee, das zu tun, entstand, als wir bei den Proben waren und mein 21. Geburtstag gerade vorbei war. Ich dachte mir: 'Ich will mir vorher noch einen Schuss gönnen.' Und meine Oma sagte: 'In Ordnung, JoJo. Du solltest es tun'", verriet die Internetbekanntheit.

Getty Images JoJo Siwa, Sängerin

Getty Images JoJo Siwa im Juni 2024

