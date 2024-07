Übertrieben? Oma erlaubt JoJo Siwa Alkohol auf der Bühne

Bis vor einigen Jahren war JoJo Siwa (21) der Kinderstar schlechthin. Mittlerweile ist sie nach US-Recht erwachsen – und darf Alkohol trinken. Das scheint die Tänzerin auch auszunutzen. So gönnte sie sich auch auf der Bühne des Pride Fest in L.A. alkoholische Getränke. Das fanden allerdings nicht alle Fans toll. In ihrem Podcast "JoJo Siwa Now" verrät die US-Amerikanerin nun aber, dass es durchaus jemanden gab, der sich dabei hinter sie stellte: ihre Oma! "Die Idee, das zu tun, entstand, als wir bei den Proben waren und mein 21. Geburtstag gerade vorbei war. Ich dachte mir: 'Ich will mir vorher noch einen Schuss gönnen.' Und meine Oma sagte: 'In Ordnung, JoJo. Du solltest es tun'", erzählt die Influencerin. Bestärkt von der Unterstützung ihrer Oma, entschied sie dann, die Flasche mit auf die Bühne zu bringen.

Vor allem das Netz reagierte geschockt darüber, dass JoJo eine Flasche Tito's Wodka mit auf die Bühne brachte und dort direkt ansetzte. "Die Leute sagten: 'Wow, was machst du denn da? Ist der echt?' Und ich sagte: 'Es ist, was es ist, verdammt noch mal. Es ist eine Flasche Tito's'", ärgert sich die 21-Jährige über das Unverständnis der User. JoJo selbst sieht es gelassen – sie wolle bei jeder Show etwas anderes trinken. Was es wird, dürfen ihre Tänzer aussuchen. Die seien dann aber auch für einen sogenannten Chaser verantwortlich. Also ein Getränk zum Ausgleich, das entweder keinen oder wenig Alkohol hat.

Dass JoJo ihre Volljährigkeit voll und ganz auskostet, bewies sie schon an ihrem Geburtstag. Den feierte sie im Disney World Resort in Florida und ließ es mit ihren Freunden richtig krachen. Dass der "Dance Moms"-Star in einen Post einen vermeintlichen Rechtschreibfehler einbaute, legte nahe, dass JoJo zu betrunken war, um richtig zu schreiben. Das sorgte in ihrer Community für Aufregung, weil ihr die Trunkenheit nicht richtig abgenommen wurde. "Die absichtlich falsche Rechtschreibung in der Bildunterschrift", schmunzelte ein User bei Instagram. Auslöser für die Skepsis war die Tatsache, dass JoJo zuvor oft betont hatte, keinen Alkohol trinken zu wollen.

Getty Images JoJo Siwa im Juni 2024

Getty Images JoJo Siwa im Dezember 2022

