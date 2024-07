Lisa Müller wehrt sich gegen Hass wegen ihres Bikini-Fotos!

Erst kürzlich teilte Lisa Müller (34) ein seltenes Bild mit ihren Fans, auf dem sie in einem orangefarbenen Bikini posiert. Bei einigen Usern kam dies jedoch nicht gut an: Sie warfen ihr vor, zu dünn zu sein. Das lässt die Frau von Thomas Müller (34) aber nicht auf sich sitzen und schlägt zurück! "Mir ist es ziemlich wurst, wenn jemand schreibt, ihm gefällt nicht, was er/sie/es sieht, auch wenn ich mich doch ziemlich wundere, dass man grundsätzlich meint, seinen negativen Senf zu allem dazuzugeben, aber es muss auf keinen Fall beleidigend werden", schreibt sie unter einen Beitrag auf Instagram.

Laut Google befinde sie sich im Normalgewicht – sie müsse sich jedoch nicht dafür rechtfertigen, wann und wie sie sich wohlfühle. Daher habe sie sich über die Body-Positivity-Bewegung der vergangenen Jahre gefreut. "Es soll sich jeder in seinem Körper wohlfühlen und kein Mobbing aufgrund seines Aussehens erfahren", erklärt sie und fügt hinzu: "Zudem weiß keiner, ob eventuell eine Krankheit zugrunde liegt – bei mir nicht der Fall!" Trotz der negativen Dinge, die Nutzer geschrieben haben, werde Lisa die Kommentarfunktion aber nicht ausstellen. "Also Feuer frei, zerfleischt euch gegenseitig oder mich, [...] wenn es euch in eurem Leben dann besser geht, dann freue ich mich, dass ich euch dazu verholfen habe", schließt die 34-Jährige ab.

Eigentlich wollte Lisa ihren Fans nur zeigen, dass sie sich von stressigen Zeiten erholt. Stattdessen erntete sie jedoch fiese Kommentare. "Bitte lösche diese Aufnahmen – sollen unsere Kinder zur Magersucht erzogen werden? Ich finde es unverantwortlich" und "Ich bin echt entsetzt, das sieht nicht nach gesunder Ernährung und einem vernünftigen Körpergefühl aus", hieß es beispielsweise unter ihrem Post. Weitere Nutzer kommentierten, sie sei nur noch Haut und Knochen und viel zu mager. "Hat für mich nichts Frauliches mehr", schrieb außerdem ein Follower.

Getty Images Lisa Müller im Juni 2024

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller im Juni 2019

