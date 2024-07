Nach Attentat: Donald Trumps Arzt gibt ein Gesundheitsupdate

Vergangene Woche wurde Donald Trump (78) bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania angeschossen. Wie durch ein Wunder überlebte er das Attentat – lediglich das Ohr des Republikaners wurde verletzt. Sein ehemaliger Arzt Ronny Jackson gibt nun ein Update zu Donalds Gesundheitszustand. In der Stellungnahme, die unter anderem auf X veröffentlicht wurde, verrät der Kongressabgeordnete, dass er wenige Stunden nach der Schießerei zu dem ehemaligen Präsidenten nach New Jersey geeilt sei und bei ihm geblieben sei, um sich um ihn zu kümmern. Laut dem Arzt verursachte die Schussverletzung eine zwei Zentimeter lange Wunde im oberen Teil des rechten Ohrs, die anfangs starke Blutungen verursachte. Nach dem Attentat sei der Politiker auf weitere mögliche Verletzungen untersucht worden – ein ausführlicher Hörtest stehe derzeit noch aus. "Es ist ein absolutes Wunder, dass er nicht getötet wurde", betonte Ronny.

Die Kugel habe des Weiteren eine Schwellung verursacht, die mittlerweile aber zurückgegangen sei. Allerdings berichtet der Mediziner, dass es noch gelegentlich Blutungen aus dem rechten Ohr gibt, die das Tragen eines Verbandes erfordern – das sei jedoch nichts, worüber man sich Sorgen machen müsse. Dr. Jackson lobt außerdem das Butler Memorial Hospital, das laut ihm eine großartige Arbeit geleistet hat.

Das Attentat löste auf der ganzen Welt Entsetzen aus. Auch der britische Monarch König Charles (75) meldete sich nach dem Vorfall bei Donald. Laut Berichten von BBC verfasste er gemeinsam mit dem britischen Premierminister Keir Starmer einen privaten Brief an den fünffachen Vater. Donalds Konkurrent um das Weiße Haus, Joe Biden (81), äußerte sich schockiert nach dem Angriff und sprach sich für eine Mäßigung im Wahlkampf aus.

Ronny Jackson, Republikanischer Kongressabgeordneter

König Charles und Donald Trump im Juni 2019

