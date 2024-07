So genießen Allan Russell und Jana Kramer ihre Flitterwochen

Vor knapp einer Woche feierten Jana Kramer (40) und Allan Russell (43) ihre Märchenhochzeit: In einer intimen Zeremonie gab sich das Paar auf dem schottischen Schloss Carnell Estate das Jawort. Nun verbringen die frisch Vermählten ihre Flitterwochen an der Amalfiküste. Ihren Italien-Urlaub wollen die Eheleute in vollen Zügen genießen und haben sich deshalb viel vorgenommen, wie der ehemalige Fußballer verrät. Im Interview mit US Weekly erklärt Allan: "Wir werden drei Nächte in Ravello verbringen, das südlich von Positano liegt, und dann sind wir drei Tage auf der Insel Capri, es wird also wunderschön."

In den sozialen Medien nehmen die Country-Sängerin und der Sportler ihre Fans auf der Reise mit. Immer wieder teilen sie wunderschöne Eindrücke von ihren Flitterwochen. Ob bei einem Bootsausflug oder beim romantischen Dinner – das Ehepaar lässt es sich richtig gut gehen. Trotz der schönen Erlebnisse scheint Jana auch mit einem weinenden Auge auf den gemeinsamen Trip zu blicken. Denn getrennt von ihren drei Kindern zu sein, ist für die stolze Mama nie leicht, wie sie gegenüber dem Magazin verrät. Im Vorhinein habe sie deshalb versucht, ihren Sprösslingen die Reise kindergerecht beizubringen: "Wir hatten ein Gespräch, in dem wir sagten: 'Hier gehen Mamas und Papas nach der Hochzeit hin. Das nennt man Flitterwochen.'"

Italien scheint in diesem Sommer ein besonders beliebtes Reiseziel zu sein. Jana und Allan sind nicht die einzigen US-Amerikaner, die den weiten Weg nach Europa auf sich nehmen. Auch Kylie Jenner (26) verbringt derzeit ihren Familienurlaub in dem beliebten Mittelmeerland. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Anastasia Karanikolaou (27) und ihren beiden Kids Stormi (6) und Aire (2) macht die Reality-TV-Bekanntheit Venedig unsicher! Immer wieder teilt die Beauty wunderschöne Aufnahmen von ihrem Sommertrip im Netz.

Instagram / kramergirl Schauspielerin Jana Kramer und Sportler Allan Russell

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner

