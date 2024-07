Kylie Jenner kuschelt mit Söhnchen Aire im Italien-Urlaub

Süße Einblicke in den Familienurlaub von Kylie Jenner (26)! Die The Kardashians-Bekanntheit ist derzeit im Sommerurlaub in Italien. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Anastasia Karanikolaou (27) und ihren beiden Kids macht sie Venedig unsicher! Via Instagram lässt sie ihre Follower an dem Trip teilhaben. Ein niedlicher Schnappschuss zeigt sie gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Aire. Die beiden halten zärtlich ihre Nasen aneinander und grinsen dabei über beide Ohren. Ein Videobeitrag zeigt Kylie dann gemeinsam mit ihrer BFF bei einem Bootstrip durch die Kanäle der Lagunenstadt.

Erst vor wenigen Tagen sorgten sich die Fans jedoch um Kylies Töchterchen Stormi. Paparazzi-Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, zeigten den Promi-Spross gemeinsam mit seiner Mutter in Rom. Dabei stach vor allem ein Detail ins Auge: Stormis rechtes Bein steckt in einer dicken schwarzen Beinschiene. Laut den Berichten des Portals musste sich die Tochter von Travis Scott (33) zum Teil sogar an ihrer Mama abstützen, wirkte jedoch trotz ihres Handicaps gut gelaunt.

Von dem Vater ihrer beiden Kids, Travis Scott, ist Kylie seit vergangenem Jahr getrennt. Timothée Chalamet (28) ist der neue Mann an der Seite der Unternehmerin. Angeblich soll Kylie auch schon von Nachwuchs mit dem Schauspieler träumen. "Kylie glaubt, dass Timothée ein großartiger Vater wäre und hat ihn sogar gefragt, ob er mit ihr eine Familie gründen möchte", behauptete ein Insider im Gespräch mit Life & Style.

Instagram / kyliejenner Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

