"Wie ein Oger": Alabama Barker nimmt mit Medikamenten ab

Alabama Luella Barker (18) schüttet ihren Fans im Netz ihr Herz aus. Die Tochter von Travis Barker (48) fühlt sich unwohl in ihrer Haut – die vielen Fotos, die regelmäßig von ihr geschossen werden, machen es ihr nicht leichter. "Ich habe dieses Problem, dass ich so hässlich fotografiert werde und die Leute sagen: 'Oh mein Gott, du bist so fett und hässlich'", gesteht sie in einem Clip auf TikTok und fügt hinzu: "Ich sehe, was ihr seht, aber trefft mich einfach persönlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in Wirklichkeit so aussehe." Daher greife die Influencerin nun zu Hilfsmittelchen. "Ich nehme Medikamente zum Abnehmen, weil ich es satthabe, fett zu sein und auf Fotos wie ein verdammter Oger auszusehen", klagt sie.

Ihre Bewunderer im Netz scheint Alabama mit diesen ehrlichen Worten ganz schön zu schockieren. "Erwachsene schikanieren ein Kind bis hin zur Einnahme von Medikamenten zur Gewichtsreduktion", stellt ein Fan entgeistert fest und fügt hinzu: "Alle Erwachsenen, die auf diesem Mädchen herumhacken, sollten sich schämen... Berühmtheiten sind auch Menschen mit Gefühlen. Mir wird richtig schlecht, wenn ich lese, dass du jetzt Ozempic nimmst. Das ist inakzeptabel." Viele weitere stimmen dem User zu und appellieren an Alabama, auf die Abnehmspritzen zu verzichten.

In den sozialen Medien erhält die Stieftochter von Kourtney Kardashian (45) regelmäßig negative Kommentare zu ihrem Körper – und das schon seit langem. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht wehtut, aber es ist nichts, was ich kontrollieren kann", verriet sie im Frühjahr auf Instagram. Jedoch versuche Alabama sich stets daran zu erinnern, dass die Hater im Netz sie gar nicht wirklich kennen und daher auch nicht über ihr wahres Ich urteilen können.

