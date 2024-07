Wow! Sara Nuru präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch

Sara Nuru (34) erwartet derzeit ihr zweites Baby. Die freudige Neuigkeit verkündete sie vor wenigen Monaten höchstpersönlich im Netz. Mittlerweile ist einige Zeit verstrichen und somit auch ihr Babybauch beachtlich gewachsen! Die ehemalige Siegerin von Germany's Next Topmodel zeigte erst vor wenigen Tagen den zahlreichen Followern auf ihrem Instagram-Kanal, wie groß ihre Babykugel mittlerweile ist. In der Foto- und Videostrecke teilte sie brandaktuelle Eindrücke ihrer Schwangerschaft und könnte dabei wohl kaum glücklicher wirken.

Auf dem ersten Bild strahlte das Model stolz in die Kamera, während sie eine Espressotasse auf ihrem Bauch balancierte. Die weiteren Aufnahmen zeigten sie unter anderem bei ihrer Babyparty und beim Content-Dreh, wie sie unter dem Beitrag beschrieb. In der Bildunterschrift ließ Sara ihre Fans auch den Ort des Geschehens erfahren und enthüllte: "Das Beste von Berlin." Ihre Anhänger drückten in den Kommentaren ihre Begeisterung aus. So schwärmten sie "Du siehst wunderschön aus!" oder "Ein schöner Mensch mit einem schönen Babybauch!"

Im Februar 2023 hatte die Unternehmerin die Geburt ihres ersten Kindes bekannt gegeben. Seitdem hielt sie sich allerdings mit Äußerungen zum Geschlecht, genauen Geburtstag und dem Namen ihres Erstgeborenen bedeckt. Ihre gewölbte Babykugel präsentierte die 34-Jährige in diesem Jahr Ende Mai – in einem Instagram-Video machte die stolze Zweifach-Mama in spe die erneute Schwangerschaft damals offiziell. Viele Worte waren nicht vonnöten, da die Aufnahmen für sich sprachen. Lediglich den Hashtag #2 und das Emoji eines geschlüpften Kükens fügte sie vielsagend hinzu.

Instagram / saranuru Model Sara Nuru, Juli 2024

Instagram / saranuru Sara Nuru, 2024

