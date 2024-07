Wow! So riesengroß ist der Babybauch von Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypas (28) Schwangerschaft verlief bisher nicht ohne Probleme. Auch deshalb wirkt die Verlobte von Pietro Lombardi (32) in einem neuen Post sichtlich emotional. Auf Instagram teilt die Beauty ein Foto, auf dem sie ihren runden Schwangerschaftsbauch umfasst. Dabei schaut sie ein wenig nachdenklich zur Seite. "Es ist nicht immer leicht, ein kleines Leben in sich zu tragen. Die morgendliche Übelkeit, die Hormone, die Veränderungen in deinem Körper, die Schlaflosigkeit", teilt sie ihren Fans mit. Doch das Babyglück sei die ganzen Strapazen wert, findet Laura: "In dir wächst ein Leben heran und das ist unglaublich."

Für diesen ehrlichen Einblick bekommt die baldige Zweifachmama von vielen anderen Promis Zuspruch. Carina Nova findet: "Es ist einfach ein Wunder, was der weibliche Körper leistet." Pia Tillmann (38), die erst vor wenigen Monaten ihren Sohnemann Pepe Moe zur Welt brachte, wünscht der 28-Jährigen in den Kommentaren nur das Beste. "Du machst das wundervoll! Du und dein kleiner Schatz müssen noch etwas durchhalten und dann lernt ihr euch kennen!", lässt die Schauspielerin ihre Freundin wissen.

Mitte der Woche musste Laura ihren Followern im Netz besorgniserregende Nachrichten mitteilen: "Dem Kleinen geht es bis jetzt gut, allerdings habe ich bereits jetzt eine 'Trichterbildung', was so nicht sein sollte. Was das genau bedeutet? Das Risiko einer erneuten Frühgeburt ist da." Aus diesem Grund müsse die Partnerin des "Phänomenal"-Sängers ab jetzt häufiger zur Kontrolle. Ihr erstes Kind Leano war als Frühchen zur Welt gekommen, weshalb das Duo zwei Wochen im Krankenhaus verbracht hatte.

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Baby Pepe Moe

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano auf Korfu

