Erwischt: Bandelt Kesha nun etwa mit diesem Unternehmer an?

Eigentlich betonte Kesha (37) zuletzt, dass sie ihr Singledasein genieße – jetzt wurde die Sängerin jedoch in Begleitung eines Herrn erwischt. Wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen, ist die "Tik Tok"-Interpretin mit dem Businessmann Michael Gilvary unterwegs – und strahlt währenddessen über beide Ohren. Laut dem Boulevardblatt sollen die beiden gemeinsam ein angesagtes italienisches Restaurant in Santa Monica besucht haben und daraufhin in einem Wagen verschwunden sein. Ganz der Gentleman hielt der Unternehmer der Rapperin sogar die Tür des Fahrzeugs auf.

Ob zwischen Kesha und dem Mitbegründer einer Firma für Gesundheitstechnologien etwas läuft, ist bisher nicht bekannt. Erst in der vergangenen Woche machte die Musikerin in einem Interview mit Forbes deutlich, dass sie ihre Freiheit aktuell in vollen Zügen auskoste. "Ich fühle mich zum ersten Mal frei, seit ich 18 Jahre alt war", betonte die 37-Jährige auf ehrliche Weise während des Gesprächs.

Was ihr Liebesleben anbelangt, hielt sich Kesha zuletzt bedeckt. Im vergangenen Sommer wurde die Beauty mit dem Filmproduzenten Riccardo Maddalosso beim Knutschen abgelichtet. Gegenüber Self erklärte die Popsensation damals: "Ich wollte die Beziehung nicht wirklich erwähnen, weil ich denke, dass es die Entscheidung eines jeden ist, eine Familie zu gründen, und Familie kann für jeden so viele verschiedene Dinge bedeuten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kesha, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kesha, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass zwischen Kesha und Michael etwas läuft? Ja! Das kann ich mir gut vorstellen. Nee, ich denke nicht, dass da etwas läuft... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de