Gisele Bündchen feiert 44. Geburtstag mit Zwillingsschwester

Gisele Bündchen (44) hat gleich doppelten Grund zur Freude! Sie und ihre Schwester Patricia Nonnenmacher Bündchen feiern nämlich ihren 44. Geburtstag. Die Zwillinge lassen es sich am Samstag anlässlich ihres Ehrentages nicht nehmen, diesen auch zusammen zu verbringen. Das Model teilt sogar einige private Schnappschüsse der Party im Netz mit ihren 22,8 Millionen Followern. Auf Instagram verfasst die Brasilianerin unter dem Beitrag einige süße Zeilen: "Ich bin dankbar, ein weiteres Jahr um die Sonne mit meiner Superschwester zu feiern. Danke an alle für die Liebe und Geburtstagswünsche!"

Die Victoria's Secret-Legende drückt in dem Text auch ihre immense Dankbarkeit aus: "Ich fühle mich gesegnet, von so viel Liebe umgeben zu sein. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt." Die erste Aufnahme aus der Fotoreihe zeigt die zwei Schwestern breit lächelnd, während sie sich innig an einem feierlich geschmückten Tisch umarmen. Ein weiteres Foto lässt einen Blick auf die reichlich dekorierten Geburtstagskuchen der beiden zu, auf denen jeweils Kerzen in Form der passenden Schnapszahl stehen. Unter dem neuen Post häufen sich nur so die Wünsche der Gratulanten. So widmen mehrere Fans dem berühmten Geburtstagskind liebevolle Worte, wie zum Beispiel "Alles Gute! Die Welt ist ein besserer Ort deinetwegen" oder "Wie schön, dass ihr euren Geburtstag immer mit der Familie verbringt!"

In den vergangenen Wochen kam wiederholt das Gerücht auf, dass es zwischen Gisele und ihrem aktuellen Partner Joaquim Valente (34) heftig kriseln soll. Den kontinuierlichen Spekulationen setzte das glückliche Paar jedoch ein Ende, nachdem beide kürzlich bei einem gemeinsamen Wochenendausflug gesichtet wurden. Auf den Fotos, welche Daily Mail vorliegen, war deutlich zu erkennen, wie die Laufstegschönheit einen Strandtag mit ihrem Freund sowie ihren Kindern in Costa Rica ausgiebig genoss.

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Patricia Nonnenmacher Bündchen, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Fotos von Gisele und ihrer Schwester? Ich finde sie klasse! Nichts Besonderes... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de