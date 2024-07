Von wegen Trennung: Gisele Bündchen genießt Zeit mit Joaquim

Gisele Bündchen (43) und ihr Freund Joaquim Valente (34) verbrachten eine entspannte Zeit mit ihren Kindern am Strand von Costa Rica. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, trägt die Supermodel-Mama an diesem Tag einen winzigen Bikini und weiße Jeansshorts, während der Jiu-Jitsu-Trainer in Camouflage-Badehosen seine durchtrainierte Figur präsentiert. Ihre Tochter Vivian (11) und ihr Sohn Benjamin (14) sowie einige andere Kinder gesellten sich zu dem Paar am Strand. Besonders amüsant wurde es, als der Sohn der 43-Jährigen auf der Strandpromenade ein paar Tanzbewegungen zeigte, die alle zum Lachen brachten und von seiner Mutter mit ihrer Handykamera festgehalten wurden.

Offenbar ist der Sportliebhaber schon richtig in Giseles Familie integriert – denn alle zusammen schienen den Tag am Meer mehr als zu genießen. Der Wochenendausflug fand statt, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass sich Gisele und Joaquim getrennt haben – diese Spekulationen hielten jedoch nicht besonders lange an. Die mutmaßlichen Spannungen, die durch ein Netflix-Roast über Gisele und ihren Ex-Mann Tom Brady (46) angedeutet wurden, hatten keinen Einfluss auf das glückliche Paar. Ein Insider berichtete aber gegenüber InTouch, dass Joaquim mit dem plötzlichen Medienrummel zu kämpfen habe, da er ein eher zurückgezogenes Leben in Miami führt.

Gisele und Joaquim ließen die Spekulationen aber schnell verstummen, indem sie vor wenigen Wochen Hand in Hand spazieren gingen und ihre Zuneigung zueinander öffentlich zeigten. Obwohl zunächst behauptet wurde, ihre Beziehung sei rein freundschaftlich und beruflich, wurde im Februar 2023 offiziell bestätigt, dass sich daraus eine romantische Verbindung entwickelt hat. Nach Giseles Scheidung von dem Football-Star Tom Brady im Jahr 2022 fand sie in Joaquim offenbar neuen Halt und Glück.

Doch nicht nur die Beauty scheint wieder total happy zu sein – auch ihr Ex ist wohl verliebt. Vor einigen Tagen berichteten mehrere Quellen, dass Tom die brasilianische Influencerin Isabella Settanni daten soll. Die beiden hatten sich angeblich durch gemeinsame Freunde kennengelernt und sollen sich derzeit "besser kennenlernen". Wie ein Vertrauter gegenüber Us Weekly verriet, sei an dem Gerücht jedoch nichts dran. Tom konzentrierte sich voll auf seine Karriere nach seinem Football-Aus und die Erziehung seiner Kinder. "Ich genieße meinen Football-Ruhestand, ich genieße die Zeit mit meinen Kindern, ich genieße es", hatte der ehemalige Quarterback selbst in einem Interview gesagt.

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady im Mai 2014

