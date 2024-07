Im TV: Andrea Kiewel erhält anzügliches Geschenk von Gast

Seit Anfang Mai dieses Jahres führt Andrea Kiewel (59) die Zuschauer wieder wöchentlich durch den ZDF-Fernsehgarten – das 24. Jahr in Folge. Derweil hat sie schon so einiges im TV erlebt, doch eine Situation in der vergangenen Sendung brachte sogar die erfahrene Moderatorin ein wenig aus der Fassung. In der Show, die unter dem Motto "Paris" stand, hatte sich ein Zuschauer nicht nur getreu dem Thema der Sendung gekleidet: Er hatte sogar ein Geschenk für Andrea in petto. Vor laufenden Kameras überreichte er ihr ein Kondom oder wie der Gast es grinsend nannte: "Einen Pariser."

Darauf war die Moderatorin wohl nicht vorbereitet, denn sie reagierte sichtlich verwundert mit einem: "Ich bin in festen Händen, den brauche ich nicht." Aus Höflichkeit nahm sie das Präsent dann aber trotzdem an. Im Laufe der Sendung musste Andrea offenbar weiterhin an diese bizarre Situation zurückdenken. Denn auch nachdem schon einige Minuten verstrichen waren, erklärte sie dem Publikum unter Kopfschütteln: "Also dass mir Zuschauer im On einen Pariser schenken, ist mir in 24 Jahren noch nie passiert."

Seit 2000 steht Andrea mittlerweile als Moderatorin der Unterhaltungsshow vor der Kamera. Seither ist die Blondine auch dafür bekannt, in den Shows im engen Austausch mit dem Publikum zu stehen. Dabei kam es schon einmal zu einem recht unangenehmen Moment für die Moderatorin. Während einer Ausgabe des vergangenen Jahres witzelte Andrea mit einem Zuschauer und legte den Arm um ihn. Das nutzte der Mann aus dem Publikum schamlos aus – denn er wagte es, der 58-Jährigen ungefragt an den Hintern zu fassen.

Zengel, Dirk / ActionPress Andrea Kiewel beim "ZDF Fernsehgarten"

Getty Images Andrea Kiewel im Dezember 2020

