Ins Auto eingebrochen: Gloria Glumacs Sachen wurden geklaut!

Gloria Glumac (31) erlebt einen Albtraum im Sommerurlaub! Gemeinsam mit ihrem Partner genoss die Reality-TV-Bekanntheit einen Tag am Strand. Doch als sie zurück zum Auto kommen, müssen die beiden feststellen, dass bei ihnen eingebrochen wurde! "Es wurde einfach Michas und mein kompletter Koffer mit sämtlichen Designerhandtaschen, Laptop und so weiter, einfach alles geklaut! Wir haben nichts mehr außer einer Handvoll Sachen", klagt Gloria in ihrer Instagram-Story. Sie befinde sich "am Rande eines Nervenzusammenbruchs".

Auf dem Video ist außerdem zu sehen, wie die Scheiben des Autos eingeschlagen wurden und überall Scherben liegen. Das gesamte Auto scheint einmal auf den Kopf gestellt worden zu sein und für die Diebe offenbar unbrauchbare Gegenstände liegen herum. Noch in der Story davor ahnte Gloria nichts von dem Unglück, das ihr passieren würde. Sie filmte sich happy am Strand und kuschelte mit ihren Hunden, die ebenfalls das schöne Wetter am Meer genießen durften.

Erst seit wenigen Monaten zeigt sich Gloria ganz offen mit ihrem neuen Partner Micha. Bald sind sie dann auch zum ersten Mal zusammen im TV zu sehen: Sie sind Teilnehmer der neuen Das Sommerhaus der Stars-Staffel. Zuvor war Gloria einige Jahre mit Nikola Glumac (28) zusammen gewesen, doch nach ihrer Teilnahme an Temptation Island ging die Beziehung in die Brüche.

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumacs Auto nach dem Einbruch

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Freund im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Gloria das in ihrer Story zeigt? Gut, dass sie so transparent ist! Sie sollte sich lieber um andere Dinge kümmern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de