Liebesbekundung: Gloria Glumac teilt erstes Couple-Pic!

Gloria Glumac (31) steht öffentlich zu ihrer neuen Beziehung! Im Sommerhaus der Stars wird die Temptation Island-Bekanntheit zusammen mit ihrem Freund um den Sieg kämpfen. Dass sie überhaupt vergeben ist, war bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Teilnehmer nicht öffentlich bestätigt. Auf Instagram teilt Gloria nun das erste Couple-Pic mit ihrem Liebsten! Auf einem der niedlichen Schnappschüsse küsst sie ihren Freund vor einer malerischen Kulisseam Meer. Dazu schreibt sie: "Living my best life with bae", was so viel wie "Ich lebe mein schönstes Leben mit meinem Schatz" bedeutet.

Zuvor hatte die Beauty bereits öfter Hinweise im Netz gestreut, dass sie wieder frisch verliebt ist. "Wir sind alle ein bisschen seltsam... und wenn wir jemanden finden, der genauso seltsam ist, schließen wir uns zusammen und sind zusammen komisch – und nennen es...", schrieb sie Anfang Mai zu einem Foto, das sie in High Heels zwischen Männerbeinen zeigt. Dazu kommentierte sie noch ein weißes Herz. Viele Fans spekulierten daraufhin, dass die Influencerin wieder vergeben ist.

Davor war Gloria mit Nikola Glumac (28) verheiratet. Mit ihm testete sie ihre Treue auf der Insel der Versuchung. Im Anschluss an die TV-Show ging ihre Beziehung aber in die Brüche. Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an Prominent getrennt scheint Gloria endgültig mit dem Kapitel abgeschlossen zu haben. Ihre neue Beziehung wird sie schon bald in Bocholt testen.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Freund

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

