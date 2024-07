Jennifer Lopez veranstaltet Geburstagslunch ohne Ben Affleck

Jennifer Lopez (54) in Geburtstagslaune gesichtet! Am vergangenen Wochenende stimmte sich die Sängerin schon mal auf ihren bevorstehenden Geburtstag in dieser Woche ein – am Sonntag veranstaltete sie dafür einen Geburtstagslunch in einem Restaurant in den Hamptons. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, strahlte das baldige Geburtstagskind in einem sommerlichen Outfit, bestehend aus einem Ensemble aus Bluse und Shorts mit Blumenmuster. Dazu kombinierte sie eine Korbtasche mit passenden Peeptoes. Neben ihrem Outfit fiel noch eine andere Tatsache direkt ins Auge: Unter ihren Gästen fehlt von ihrem Ehemann Ben Affleck (51) jede Spur.

Mit am Tisch der fast 55-Jährigen befanden sich Familie und enge Freunde, darunter auch ihr Manager Benny Medina, ihre Schwester Lynda Lopez und ihre Zwillinge Emme Maribel Muñiz (16) und Maximilian David Muñiz (16). Die Gesellschaft wirkte ausgelassen und verbrachte sichtlich einen schönen Nachmittag – über das Fehlen des Batman-Darstellers schien niemand der Anwesenden überrascht zu sein. Auch die Gastgeberin ließ sich von der aktuellen Krise, in der ihre Ehe stecken soll, nichts anmerken.

Allen Anschein nach stehen alle Zeichen auf ein Liebes-Aus bei der "Jenny from the Block"-Interpretin und Ben. Bereits vor ein paar Wochen zog der "Gone Girl"-Star aus dem gemeinsamen Haus von ihm und J.Lo aus. Auch Insider scheinen sich sicher zu sein, dass die zwei Hollywoodstars keine gemeinsame Zukunft mehr haben werden. "Sie werden nicht wieder zusammenkommen", schien sich laut OK! eine Quelle sicher zu sein. "J.Lo wollte unbedingt, dass es funktioniert, er ist jetzt einfach ein anderer Mensch für sie. Sie versuchen nicht, es wieder hinzubekommen", wurde dem Magazin zugetragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, J.Lo möchte mit ihrem gut gelaunten Auftreten überspielen, dass es ihr wegen der Beziehungskrise nicht so gut geht? Ja, das macht für mich ganz den Anschein. Nein, ich habe das Gefühl, dass sie wirklich gut gelaunt ist! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de