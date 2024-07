J.Lo und Ben Affleck werden "nicht wieder zusammenkommen"

Wie steht es um Jennifer Lopez (54) und Ben Afflecks (51) Ehe? Derzeit stehen bei den Hollywoodstars alle Zeichen auf Krise – der "Gone Girl"-Star zog wohl bereits vor ein paar Wochen aus dem gemeinsamen Anwesen aus. "Sie werden nicht wieder zusammenkommen", ist sich nun auch ein Insider laut OK! Magazine sicher und erklärt: "J.Lo wollte unbedingt, dass es funktioniert, er ist jetzt einfach ein anderer Mensch für sie. Sie versuchen nicht, es wieder hinzubekommen." Dennoch stehe ein öffentliches Statement derzeit nicht auf der Agenda der Schauspieler: "Sie haben nicht vor zu verkünden, dass sie im Moment kein Paar sind."

Doch trotz der angeblichen Eheprobleme sollen sich Jennifer und Ben Mühe geben, dass die Dinge zwischen ihnen friedlich bleiben. Die Eheleute seien angeblich entschlossen, alles "freundschaftlich" zu regeln – unabhängig davon, ob sie ihre Beziehung retten können oder nicht. "Sie hassen sich nicht, sie machen nur schwierige Zeiten durch", beteuerte jüngst ein weiterer Insider. Auch für ihre jeweiligen Kids, die sich untereinander gut verstehen, wollen sie nach wie vor da sein.

Die ganze Situation soll für Ben jedoch eine enorme Belastungsprobe sein – so sehr, dass seine Ex-Frau Jennifer Garner (52) in Sorge um den Vater ihrer Kinder sein soll. "Das Letzte, was Jen tun möchte, ist, die Scherben der zerbrochenen Beziehung von Ben und J.Lo aufzusammeln, aber sie hat keine andere Wahl. Deshalb verbringt sie so viel Zeit mit Ben – er ist nah an seiner Belastungsgrenze", erklärte ein Insider demselben Magazin. Jen soll ihren Ex daher aktuell einmal die Woche besuchen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2002

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Schauspieler

