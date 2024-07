Neue Fotos: So happy ist Ralf Schumacher mit seinem Étienne!

Ralf Schumacher (49) machte vor rund einer Woche öffentlich, dass er mit einem Mann zusammen ist. Wie überglücklich der einstige Formel-1-Star mit seinem Étienne ist, zeigen nun aktuelle Aufnahmen des Paares, die RTL vorliegen. Auf diesen genießen die Turteltauben einen sportlichen Ausflug zu zweit – und zwar in Form einer Fahrradtour. Gemeinsam verbringen die beiden ihre Zweisamkeit im sonnigen St. Tropez und wirken sichtlich verliebt!

Dass Ralf und Étienne aus ihrer Liebe keinen Hehl machen wollen, bewiesen sie zuletzt beim Großen Preis von Ungarn. Zu der Veranstaltung kam der 49-Jährige in Begleitung seines Schatzes. Wie Bild berichtet, liefen beide gemeinsam über das Gelände oder zeigten sich im Zweierpack in der Boxengasse. Bei dem Besuch des Events handelt es sich um den ersten gemeinsamen Auftritt der beiden in der Öffentlichkeit.

Für sein Coming-out bekam Ralf nicht nur Zuspruch von seinen Fans und einigen Promis – auch sein Sohn David Schumacher (22) freute sich für seinen Vater. Auf Instagram schrieb der 22-Jährige die liebevollen Worte: "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst. Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa."

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne

Getty Images Ralf Schumacher und David Schumacher im Jahr 2022

