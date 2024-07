Prinz George wird elf: Die Royals teilen süßen Schnappschuss

Happy Birthday, George (11)! Der älteste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) wird heute elf Jahre alt. Anlässlich seines Ehrentags lassen es sich seine royalen Eltern natürlich nicht nehmen, ihrem Spross die besten Glückwünsche auszusprechen. "Wir wünschen Prinz George heute alles Gute zum elften Geburtstag!", kommentiert das britische Thronfolgerpaar zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme von George auf Instagram, auf der er charmant in die Kamera lächelt.

Der offizielle Social-Media-Account der britischen Königsfamilie repostet den Beitrag in seiner Story und schreibt dazu schlichtweg: "Herzlichen Glückwunsch!" Von den königlichen Fans wird das Geburtstagskind ebenfalls mit Glückwünschen überschüttet. Viele können dabei gar nicht fassen, wie groß der künftige Thronfolger bereits ist. "Wie ist er so schnell gewachsen?" oder "Ich kann nicht glauben, dass du schon elf bist!", lauten nur zwei der Nachrichten in der Kommentarspalte.

Am 22. Juli 2013 erblickte der kleine George das Licht der Welt. Sein Leben war vom Tag seiner Geburt vorbestimmt: Seit dem Tod der Queen (✝96) im Jahr 2022 steht der Mini-Royal an zweiter Stelle der britischen Thronfolge und soll später einmal zum König des Landes gekrönt werden. Dennoch versuchen William und Kate ihren Kindern ein unbeschwertes Leben zu bieten. Einen Großteil der Zeit verbringt die Familie auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk.

Getty Images Königin Camilla und König Charles zu Besuch auf Guernsey

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William mit ihren drei Kindern im Juni 2022

