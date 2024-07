Der französische Filmstar Yvonne Furneaux ist verstorben

Die französische Filmwelt muss einen ihrer Stars verabschieden. Yvonne Furneaux eroberte die Leinwände in den 1950er- und 1960er-Jahren. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 98 Jahren verstorben. Das bestätigt ihr Sohn Nicholas gegenüber Fox News Digital. "Ja, es ist leider wahr, meine Mutter ist verstorben", meint er zu dem Medium. Yvonne sei am 5. Juli in ihrem Haus in New Hampshire im Kreise ihrer Familie verstorben. Ihr Tod sei eine Folge eines Schlaganfalls gewesen, erklärt ihr Sohn im Gespräch mit The Hollywood Reporter. Nähere Details zu ihrem Ableben sind bisher nicht bekannt.

Yvonne wurde vor allem durch Produktionen wie "Das süße Leben" aus dem Jahr 1960 bekannt. Der Schwarz-Weiß-Film gilt bis heute als Klassiker. Darüber hinaus stand der Filmstar aber auch für bekannte Regisseure wie Roman Polański (90) vor der Kamera. So spielte sie beispielsweise in dem Horrorfilm "Ekel" mit. Auch 1959 spielte sie neben Hollywoodstar Christopher Lee (✝93) in dem Gruselfilm "Die Rache der Pharaonen" aus dem fast schon legendären Hause der Filmstudios von Hammer Films. Ihren letzten Film drehte Yvonne im Jahr 1984.

Yvonne soll sich schon früh entschlossen haben, Schauspielerin zu werden. Für die Karriere als Profi legte sie in der Öffentlichkeit ihren richtigen Namen ab: Geboren wurde sie als Elisabeth Yvonne Scatcherd. Stattdessen wurde sie unter dem Mädchennamen ihrer Mutter, die Französin war, bekannt. 1962 schloss sie ihre einzige Ehe mit dem französischen Kameramann Jacques Natteau. Aus dieser Beziehung stammt auch ihr Sohn Nicholas. Bis zu Jacques' Tod 2007 lebte das Paar in Lausanne in der Schweiz.

Getty Images Yvonne Furneaux, Schauspielerin

Getty Images Yvonne Furneaux im Juni 1954

