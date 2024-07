Dieses Ex-Paar möchte bei "Ex on the Beach" Neuanfang wagen

Bei Ex on the Beach sind in dieser Staffel alle Weichen für ein Liebescomeback gestellt – zumindest für eines der Ex-Paare. Eric Bernhard ging bereits mit dem Plan in die Sendung, seine Verflossene Aline Smith wieder für sich zu gewinnen. Doch die Blondine hatte bereits ein Auge auf einen anderen Kandidaten geworfen – Josua Günther. Durch die Liebesbekundungen ihres Ex entstand in Aline ein waschechtes Gefühlschaos: Für wen soll sie sich nun entscheiden? Schlussendlich hört die 32-Jährige auf ihr Herz und verkündet Eric: "Ich will einfach mit dir noch mal neu starten. Einfach versuchen, dass wir uns noch mal annähern."

Und Eric? Der könnte nach dieser Entscheidung wahrscheinlich Luftsprünge vor Freude machen. "Das war alles, was ich wollte", gibt der 26-Jährige freudestrahlend zu. Denn ganz so leicht fiel es Aline nicht, diese Entscheidung zu fällen. Bei einem Date am Anfang der Folge wirkte sie noch ziemlich abweisend gegenüber ihrem Ex. In einem Gespräch nach der misslungenen Zeit zu zweit warf ihr Eric dann vor, ihn einfach nur hinhalten zu wollen. Da alle guten Dinge drei sind, konnten sie dann die Differenzen bei einem dritten Gespräch doch klären und damit den Weg ebnen, um ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben.

Im Gegensatz zu Aline war sich Eric seiner Gefühlslage schon von der ersten Sekunde an bewusst. Als er seine Verflossene das erste Mal nach Monaten am Strand von Mexiko wiedergetroffen hatte, sprudelte es nur aus ihm heraus: "Ich bin hier, weil ich dich vermisse. Ich bin hier, weil ich mich entschuldigen will für das, was ich gemacht habe. Und ich bin hier, weil ich dich liebe." Aline war zu dem Zeitpunkt noch ganz schön überfordert von der plötzlichen Liebesbekundung: "Es ist krass, so was von jemanden zu hören, mit dem man drei Jahre zusammen war und den man drei Jahre geliebt hat."

Anzeige Anzeige

RTL Josua Günther, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / enila.smith Aline Smith, Kandidatin bei "Ex on the Beach" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Aline und Eric eine echte Chance auf einen Neuanfang haben? Ja, ganz bestimmt, wenn beide daran arbeiten! Nein, das wird nicht gut gehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de