Liebes-Comeback bei "Ex On The Beach"-Aline und Ex Eric?

In der zehnten Folge wird es emotional am Ex on the Beach-Strand: Das Terror-Tablet zitiert gleich drei Damen auf die Liegen. Stefanie (27), Alessa (27) und Aline Smith müssen darum bangen, dass ihr Ex-Freund angespült werden könnte. Am Ende ist es Aline, die ihren Verflossenen durch den Sand auf sich zulaufen sieht: Der 26-jährige Eric Bernhard, mit dem sie drei Jahre lang in einer Beziehung war. Der Elektrotechniker macht den Grund für sein Kommen auch direkt deutlich: "Ich bin hier, weil ich dich vermisse. Ich bin hier, weil ich mich entschuldigen will für das, was ich gemacht habe. Und ich bin hier, weil ich dich liebe."

Die 32-Jährige ist offensichtlich überrascht von dem Liebesgeständnis – sie sei der Meinung gewesen, die Sache sei abgehakt. Aline kommen die Tränen: "Es ist krass, so was von jemanden zu hören, mit dem man drei Jahre zusammen war und den man drei Jahre geliebt hat." Damit habe sie nicht gerechnet. Zwischen den beiden scheint aber einiges vorgefallen zu sein. "Hauptsache, bei mir machst du immer einen auf Unschuldslamm", konfrontiert die Blondine ihren Ex und fügt hinzu: "Mit deinen anderen Girls, das war ja nicht so nice." Am Ende der Beziehung scheint aber nicht allein Eric Schuld zu haben. "Ich habe ihm das Herz gebrochen, aber das ist eine lange Vorgeschichte", gesteht die Beauty. Ihm ist die Vergangenheit aber egal: "Du bist die schönste Frau der Welt, du bist für mich perfekt, und egal, was ich gemacht habe – es ist scheiße und dazu stehe ich. Ich hoffe, dass wir einen Neuanfang starten können." Auch Mitkandidatin Steffi sieht ein "Liebes-Comeback" bei den beiden: "Ich glaube, dass Aline noch Gefühle hat – sonst wäre sie nicht so emotional geworden."

Aber was sagt eigentlich Christian dazu? Nur einen Abend vor Erics Einzug ist er der Ludwigshafenerin nämlich noch nahegekommen. Von der Nachricht, dass ihr Ex nun um sie kämpfen möchte, ist der 22-Jährige gar nicht begeistert: "Ich hoffe, Aline bleibt stark und wird da jetzt nicht einknicken." Erst in der vergangenen Folge konnte er ein wenig aufatmen: In einer Gruppenentscheidung kickten die Männer der Villa einstimmig seine beiden Ex-Freundinnen aus der Villa.

RTL Christian, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL "Ex on the Beach"-Kandidaten 2024

