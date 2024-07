"Nicht genug Geld": Muss sich Madonnas Sohn Essen erbetteln?

Mit 400 Millionen verkauften Tonträgern und einem geschätzten Vermögen von ungefähr 850 Millionen Euro gehört Madonna (65) zu den erfolgreichsten Musikern weltweit. Da dürfte es so manchen ziemlich überraschen, dass ihr Adoptivsohn David Banda Mwale (18) finanziell nicht ganz so gut aufgestellt zu sein scheint. Das verkündete er in einem Livestream auf Instagram: "Es ist schön zu erleben, dass es neun Uhr abends ist, dass ich hungrig bin und merke, dass ich nicht genug Geld habe, um mir Essen zu besorgen und [mir Essen] erschnorren [muss]." In einem ironischen Unterton fügte David hinzu, was für ein Spaß es doch sei, jung zu sein.

Davids Aussage sorgte wohl für Aufregung bei seiner Community auf der Social-Media-Plattform. Als Reaktion darauf bezieht der 18-Jährige Stellung und richtet sich mit einem Statement in seiner Story erneut an seine Follower. "An all jene, die sich Sorgen machen. Meine Mutter unterstützt mich sehr. Sie hat mich immer unterstützt", betont David und fügt hinzu: "Ich bin sehr glücklich in meinem Leben und ich lebe nicht auf der Straße und hungere. Bitte hört auf, euch zu sorgen, alles ist gut."

Eigentlich dürfte David auch gut ohne die eine oder andere Finanzspritze der "Material Girl"-Interpretin über die Runden kommen. Der Teenager betreibt nämlich bereits sein eigenes Business: Er gibt privaten Gitarrenunterricht. Damit macht David laut Hello! jedenfalls genug Geld, um sich selbst zu versorgen. Für einen Kursteilnehmer soll der Jugendliche umgerechnet etwa 183 Euro pro Stunde verdienen. Seine Kunden sollen wohl dazu verpflichtet sein, gleich fünf Unterrichtsstunden zu buchen. Das würde bedeuten, dass David mit einem Schüler ganze 918 Euro verdient.

TikTok / madonna Madonna (l.) und ihr Sohn David Banda, Juni 2023

Instagram / senzacacona David Banda Mwale, Sohn von Madonna

