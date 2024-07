Prinzessin Anne kommt trotz ihrer Genesungszeit zu Olympia

Vor einigen Wochen erlitt Prinzessin Anne (73) einen Reitunfall, der sie kurzzeitig ins Krankenhaus brachte. Infolgedessen musste sie sogar einige Termine absagen. Doch offenbar geht es der Schwester von König Charles (75) langsam besser – sie kann sogar zu den Olympischen Sommerspielen nach Paris reisen. Schon jetzt ist Anne in der französischen Hauptstadt angekommen, um an einer Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees teilzunehmen. "Die Princess Royal ist heute Abend vom Londoner Flughafen Heathrow nach Frankreich abgeflogen und wurde bei ihrer Ankunft am Pariser Flughafen Charles de Gaulle von der Botschafterin Seiner Majestät in der Französischen Republik empfangen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung, die People vorliegt.

In den vergangenen Wochen war Anne nur langsam wieder an ihre Arbeit für den britischen Palast gegangen. Zurück meldete sie sich ganz überraschend bei einem Turnier der Riding for the Disabled Association. Auch wenn sie sich dort bester Laune zeigte, sagte sie nur wenige Tage später weitere Termine ab. Grund für die Absagen war die Gehirnerschütterung, die die 73-Jährige bei einem Sturz vom Pferd erlitten hatte. Zwar hatte sie nur ein paar Tage im Krankenhausbett verbracht, allerdings soll sie eine leichte Amnesie erlitten haben. Bei dem Reitturnier auf ihren Unfall angesprochen, soll Anne laut Daily Mail nur geantwortet haben: "Ich kann mich an nichts erinnern."

Dass sie sich Olympia aber dennoch nicht entgehen lässt, hängt wohl auch mit Annes persönlicher Leidenschaft für das Turnier zusammen. 1976 trat sie selbst in einigen Reitsportdisziplinen an. Damals fanden die Olympischen Spiele im kanadischen Montreal statt und die Princess Royal schrieb mit ihrer Teilnahme Geschichte: Sie war das erste Mitglied der königlichen Familie, das an einem Wettbewerb auf internationalem Niveau an den Start ging. Eine Medaille gab es nicht, aber die einzige Tochter von Queen Elizabeth (✝96) hielt ihre Verbindung zu Olympia aufrecht: Unter anderem ist sie seit 1983 Präsidentin der British Olympic Association.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne, Royal

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne bei den Olympischen Spielen 1976

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Anne zu Olympia nach Paris kommt? Ich halte es für keine gute Idee, dass sie so weit reist. Sie würde das sicher nicht machen, wenn es ihr schadet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de