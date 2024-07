So bereitete sich Emma Corrin auf "Deadpool & Wolverine" vor

Im neuen Streifen Deadpool & Wolverine spielt Emma Corrin die Antagonistin Cassandra Nova. Beim Fan-Event des neuen Films in Berlin kommt Promiflash mit dem Schauspieltalent ins Plaudern und möchte von ihm wissen, wie es sich auf die Rolle der Bösewichtin vorbereitet hat. "Ich habe viel mit einem fantastischen Bewegungscoach gearbeitet. [...] Wir haben uns schon bei The Crown kennengelernt und ich habe schon in vielen Filmen mit ihr zusammengearbeitet", verrät Emma. Dabei hätten sich der Coach und der Filmstar auf eine ganz bestimmte Referenz bezogen: "Wir haben uns beispielsweise Gene Wilder als Willy Wonka angeschaut. Er hat in seiner Bewegung dieses luftige, feenhafte, aber auch gleichzeitig unheimliche. Du denkst, du wüsstest, wie er ist, aber dann ist er doch ganz anders."

Im Gegensatz zu Emmas Schauspielkollegen Hugh Jackman (55) musste der Star für die Filmrolle keinen strikten Fitnessplan verfolgen – was Emma tatsächlich ziemlich traurig stimmte. "Ich war auch traurig darüber, weil ich ein neues Hobby lernen wollte. Ich habe gehofft, dass ich ein wenig in Richtung Stunts lernen könnte", gibt die "The Crown"-Bekanntheit im Interview zu. Doch Emmas Rolle verschaffe sich ihren Vorteil eher durch Psychospielchen, weshalb das nicht notwendig war.

Bei der Betrachtung der sportlichen Höchstformen, zu denen Hugh durch das harte Training mittlerweile aufläuft, ist Emmas Neid ein wenig nachzuvollziehen. Filmkollege Rob Delaney (47) schwärmte erst kürzlich gegenüber Virgin Radio UK über das unglaubliche Fitnesslevel des 55-Jährigen: "Hugh Jackman ließ sich routinemäßig auf den Boden fallen und machte Liegestütze. Ich habe gesehen, wie er an einem Tag 800 Liegestütze gemacht hat, und zwar langsam und in perfekter Form."

