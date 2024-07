Christine Baumgartner turtelt Arm in Arm mit neuem Partner!

Christine Baumgartner (50) schwebt offenbar im siebten Himmel! Seit einigen Monaten soll die Ex von Kevin Costner (69) einen neuen Partner an ihrer Seite haben. Bei diesem handelt es sich um den Manager Josh Connor. Wie überglücklich sie mit ihrem Schatz ist, wird auf aktuellen Fotos deutlich, die Page Six vorliegen. Auf den Bildern hakt sich das ehemalige Model bei ihrem Liebsten ein – beide genießen jeweils einen Drink, während sie durch die Straßen Montecitos schlendern. Die zwei sind in sportliche Looks gekleidet und wirken sichtlich happy miteinander.

Obwohl Christine und Joshs Liebesglück noch recht frisch ist, denken die Turteltauben angeblich schon über einen großen nächsten Schritt in ihrer Beziehung nach – und zwar eine Hochzeit! Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail. "Christine hat selbst gesagt, dass Josh der Mann ist, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte", meinte der Bekannte des Paars zu wissen. Offiziell bestätigten weder die 50-Jährige noch der Beau diese Worte.

Erst Anfang dieses Jahres ließen sich die Designerin und Kevin scheiden. Nach fast 20 gemeinsamen Ehejahren verkündeten die beiden 2023 ihr Liebes-Aus und lieferten sich daraufhin einen ziemlichen Rosenkrieg. Dass dieser nicht spurlos an dem Schauspieler vorbeigegangen sei, betonte er zuletzt gegenüber Gayle King (69) in der Show CBS Mornings. "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist eindringlich, es tut weh", äußerte sich der 69-Jährige während des Gesprächs mit der Moderatorin.

MEGA Christine Baumgartner, Ex-Partnerin von Kevin Costner

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner im Jahr 2022

