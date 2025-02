Christine Baumgartner und Verlobter verkaufen ihre Häuser

Christine Baumgartner (50), einst Ehefrau von Hollywoodstar Kevin Costner (70), macht ernst mit ihrem neuen Lebenskapitel. Zusammen mit ihrem Verlobten Josh Connor plant sie, ihre bisherigen Wohnsitze in Kalifornien aufzugeben und gemeinsam neu anzufangen. Christine hatte während ihrer Scheidung vom "Yellowstone"-Darsteller ein luxuriöses Anwesen in Santa Barbara angemietet, welches nun für rund 45.000 Euro monatlich zur Miete steht. Auch Josh verkauft seine Villa in Montecito für über 6,8 Millionen Euro. Das Paar, das seit Anfang 2024 offiziell zusammen ist, will sich anscheinend ein neues Zuhause aufbauen.

Die Entscheidung, ihre Häuser aufzugeben, kommt kurz nach der Verlobung des Paares, die im Januar bekannt wurde. Josh, der auch ein Bekannter von Christines Ex-Mann Kevin ist, soll ihr laut einem Insider während ihrer schwierigen Scheidung eine große Stütze gewesen sein. Die Scheidung selbst war alles andere als reibungslos. Neben massiven Streitigkeiten um Unterhalt und Vermögensaufteilung warf Kevin seiner Ex-Frau sogar vor, möglicherweise während der Ehe untreu gewesen zu sein, was Christine jedoch bestritt. Im Februar 2024 konnten die beiden die Scheidung schließlich einvernehmlich klären.

Christine und Kevin waren 20 Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder, die mittlerweile Teenager sind. Während Christine nun mit ihrem neuen Partner in die Zukunft blickt, sprach Kevin zuletzt offen über den emotionalen Schmerz der Trennung. In einem Interview mit CBS Mornings gab er zu: "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist eindringlich, es tut weh."

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren Kindern, August 2019

