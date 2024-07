"Es tut weh": So schwer war die Scheidung für Kevin Costner

Vergangenes Jahr machten Kevin Costner (69) und Christine Baumgartner (50) ihre Trennung nach 18 gemeinsamen Ehejahren publik. Zu Gast bei CBS Mornings erkundigt sich die Moderatorin Gayle King (69) nun, wie es ihm nach der Trennung gehe. "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist eindringlich, es tut weh", gibt der "Bodyguard"-Star offen zu. Dennoch lasse er den Kopf nicht hängen. "Ich habe keine Wahl. Meine Kinder schauen mich an. Ich kann nicht wie eine Gänseblume verwelken. Ich muss weitermachen, ich muss weiterhin sein, wer ich bin, und ein besonderes Auge darauf haben, wer sie sind", erklärt er.

Im Mai 2023 reichte Christine aufgrund unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung ein. Die Trennung endete in einem Rosenkrieg vor Gericht: So stand ihr Auszug aus dem gemeinsamen Haus lange zur Debatte. Auch über die Unterhaltszahlungen für die gemeinsamen Kinder konnte sich das Ex-Paar lange nicht einigen. Seit Februar sind die beiden offiziell geschieden.

Die 50-Jährige ist mittlerweile wieder in festen Händen und soll sogar über eine Hochzeit mit ihrem neuen Freund Josh Connor nachdenken. "Christine hat selbst gesagt, dass Josh der Mann ist, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte", verriet ein Insider im Gespräch mit Daily Mail. Der Insider will des Weiteren wissen, dass ihr Neuer Christine wieder glücklich macht: "Josh weiß, dass er ihr geben kann, was Kevin ihr nicht geben konnte, obwohl er ein hochrangiger Manager mit einer eigenen anspruchsvollen Karriere ist."

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner

Getty Images Christine Baumgartner, November 2019

