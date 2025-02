Christine Baumgartner zeigt erstmals ihren Verlobungsring

Christine Baumgartner (50), die Ex-Frau von Hollywoodstar Kevin Costner (70), hat allen Grund zum Strahlen: Sie wurde mit ihrem neuen Verlobten Joshua Connor in Montecito, Kalifornien, gesehen – und dabei blitzte erstmals ihr Verlobungsring in der Öffentlichkeit auf. Während die beiden laut dem Magazin TMZ, dem die Bilder zu dem Ring vorliegen, Arm in Arm durch die Straßen schlenderten, konnte Christine, gekleidet in lässig-eleganter Kombination aus schwarzer Weste und camelfarbenem Oberteil, ihr Glück kaum verbergen. Joshua, ein Finanzexperte, präsentierte sich entspannt in Jeans und Pullover. Die Verlobung der beiden wurde erst kürzlich bekannt, nachdem Joshua laut dem Magazin People bei einem romantischen Dinner in Santa Barbara auf Knien um ihre Hand angehalten haben soll.

Die Beziehung von Christine und Joshua wurde erstmals im Sommer 2023 öffentlich, als sie gemeinsam auf Hawaii gesichtet wurden. Damals gingen die beiden noch unauffällig mit ihrer Zuneigung um, zeigten aber nach der Scheidung von Kevin im Februar 2024 immer offener ihre Liebe. Joshua war ursprünglich ein gemeinsamer Freund der ehemaligen Eheleute. Er stand jedoch während der Scheidung von Kevin und Christine vermehrt an ihrer Seite, was auch vor Gericht für Schlagzeilen sorgte. Gerüchten zufolge verliebten sich die Designerin und der Finanzier bei gemeinsamen Reisen und Erlebnissen, die ihre langjährige Freundschaft in etwas Tieferes verwandelten.

Für Christine scheint mit der Verlobung ein neues Kapitel angebrochen zu sein, wenige Monate nach der turbulenten Trennung vom "Yellowstone"-Star, mit dem sie drei Kinder hat. Während der Scheidungsprozess durch hohe Forderungen wie etwa 248.000 Dollar (umgerechnet 238.392 Euro) monatlichen Kindesunterhalts in den Medien groß aufgebauscht wurde, erhielt Christine nach einer gerichtlichen Entscheidung "nur" 63.000 Dollar (umgerechnet 60.559 Euro) pro Monat und eine Millionensumme aus dem Ehevertrag. Trotz der Schlagzeilen betont die dreifache Mutter immer wieder, wie wichtig ihr die Familie bleibe. Auch Joshua bringt eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit, was die Patchworkfamilie ergänzt. Jetzt scheint sich alles um einen Neuanfang und eine glückliche Zukunft zu drehen.

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren Kindern, August 2019

Getty Images Christine Baumgartner, Model

