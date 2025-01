Nach Scheidung: Kevin Costners Ex Christine wieder verlobt

Vor knapp einem Jahr ließen sich Kevin Costner (70) und Christine Baumgartner (50) scheiden. Schon bald werden bei der Designerin aber erneut die Hochzeitsglocken läuten! Wie People erfahren haben will, hat Christines Freund Josh Connor während eines Urlaubs in Santa Barbara bei einem romantischen Strandspaziergang um ihre Hand angehalten. Schon eine ganze Weile wurde gemunkelt, dass sie in dem Finanzunternehmer ihre neue Liebe gefunden hat – bestätigt hat Christine selbst das aber erst vor einem Jahr – unmittelbar nachdem ihre Scheidung von dem Schauspieler vollzogen worden war.

Nach dem Beziehungs-Outing war offiziell Schluss mit der Geheimnistuerei. Im vergangenen Jahr sah man die 50-Jährige regelmäßig gemeinsam mit ihrem neuen Freund. Während sie vergangenen Sommer unter anderem verliebt in Montecito gesichtet wurden, verbrachten die frisch Verliebten Ende des vergangenen Jahres die Weihnachtsfeiertage zusammen in New York. Bereits vor einigen Monaten gerieten Gerüchte über Heiratspläne in Umlauf. "Christine hat selbst gesagt, dass Josh der Mann ist, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte", behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail.

Während die Blondine nach der Scheidung nach vorne blickte, hatte Kevin wohl etwas länger daran zu knabbern. Ungefähr ein halbes Jahr nach dem offiziellen Ehe-Ende war der "Yellowstone"-Star zu Gast bei CBS Mornings und sprach über die Trennung. "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist eindringlich, es tut weh", machte der "Bodyguard"-Star kein Geheimnis daraus, wie sehr er darunter gelitten hatte, als seine Ex-Frau im Jahr 2023 nach 20 gemeinsamen Jahren die Scheidung einreichte.

Getty Images Christine Baumgartner im November 2019

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner

