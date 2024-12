Kevin Costners Ex: So glücklich ist sie mit ihrem Neuen

Christine Baumgartner (50), die Ex-Frau von Kevin Costner (69), wurde am Mittwochabend mit ihrem neuen Freund Josh Connor bei einem romantischen Dinner im italienischen Restaurant "Il Totano" in New York gesehen. Auf Bildern von Page Six trotzen sie gemeinsam dem Regen, während Josh sie mit einem schwarzen Regenschirm schützt. Beide wirken gut gelaunt und lächeln in die Kameras, als sie das Restaurant betreten.

Eine Freundin von Christine verrät gegenüber der Zeitung, dass die beiden "dorthin zurückkehren, wo alles begann", nachdem sie New York City bereits im vergangenen Jahr zu Beginn ihrer Beziehung gemeinsam besucht hatten. "Sie verbringen Zeit in der Stadt, um für die Kinder Weihnachtsgeschenke zu besorgen", erzählt die Quelle weiter. Die Freundin fügt hinzu, dass Christine und Josh "sehr verliebt sind", besonders nachdem Christine "viel zu lange" in einer schwierigen Ehe mit Kevin verharrt hatte, um ihre Kinder glücklich zu machen. "Sie ist jetzt überglücklich, in einer festen und liebevollen Beziehung mit jemandem zu sein, der ihre Werte teilt", betont die Quelle.

Christine und Kevin waren 18 Jahre lang verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Die Scheidung wurde im September 2023 abgeschlossen. In einem Interview mit "CBS Mornings" sprach Kevin offen über den Schmerz der Trennung: "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist kraftvoll und es tut weh." Dennoch betonte er, dass er für seine Kinder stark bleiben müsse. Christine hingegen scheint nun in ihrer neuen Beziehung aufzugehen und überglücklich zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, Vanity Fair Oscar Party 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner mit ihren Kindern, August 2019

Anzeige Anzeige