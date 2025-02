Kevin Costners Ex-Frau ist kurz nach Scheidung neu verlobt

Christine Baumgartner (50), die Ex-Frau des Hollywood-Stars Kevin Costner (70), hat sich weniger als ein Jahr nach ihrer Scheidung erneut verlobt. Der neue Mann an ihrer Seite ist der 49-jährige Finanzier Josh Connor, der ihr kürzlich an einem Strand in Santa Barbara einen Heiratsantrag machte. Die Nachricht von Christines schneller Verlobung sorgt für Aufregung – insbesondere, da sie und Kevin sich erst im Mai 2023 nach 18 Ehejahren getrennt hatten und die Scheidung erst Anfang 2025 offiziell abgeschlossen wurde. "Das ist ein niederschmetternder Moment", zeigte sich auch Kevin selbst überrascht im Interview mit CBS News.

Kevin, der sich nach seinem Karriereschub durch die Serie "Yellowstone" hauptsächlich seinen Filmprojekten widmet, hat sich seit der Scheidung angeblich auf sporadische Dates beschränkt und ist noch nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung. Laut der Daily Mail verbringt der Hollywood-Star seine Zeit aktuell mit seinen sieben Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Über die Verlobung seiner Ex-Frau wurde er angeblich von seinen Kindern informiert. Laut Berichten sei Kevin von der Geschwindigkeit ihres neuen Glücks überrascht. Dennoch sei er entschlossen, nach vorne zu blicken, wie er im Interview mit CBS News betonte: "Es tat weh. Aber ich mache weiter, ich habe keine Wahl, meine Kinder schauen mich an. Ich kann also nicht verwelken wie ein Gänseblümchen, ich muss weitermachen."

Die Beziehung zwischen Christine und Josh fing als Freundschaft an, als sich ihre Kinder – die enge Freundinnen sind – durch gemeinsame Aktivitäten näherkamen. Ein Insider verriet laut der Daily Mail, dass ihre romantische Verbindung erst Ende 2023 in New York begann, wo die beiden eine besondere Zeit miteinander verbrachten. In den letzten Monaten soll das Paar sein Glück gefunden haben und sogar bereits zusammen auf Haussuche sein.

Instagram / kevincostner Hollywoodstar Kevin Costner mit sechs seiner Kinder

LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

