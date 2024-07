Drittes Kind: Will Sarah Harrison den Erziehungsstil ändern?

Sarah (33) und Dominic Harrison (33) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres dritten Nachwuchses. Ihre Fans nimmt die einstige Bachelor-Kandidatin regelmäßig auf ihrer Schwangerschaftsreise mit. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram verrät die Influencerin nun, ob sie die kleine Alea genauso erziehen würde wie ihre großen Geschwister. "Ich finde, Mia und Kyla sind ganz tolle Mädels geworden und wir bleiben daher bei unserer Erziehung", erklärt Sarah.

Am wichtigsten sei dem Paar, dass aus den Kindern "liebevolle, glückliche Menschen" werden. "Unsere Mädels sind sehr selbstständig – wir lassen sie viel machen und ausprobieren", gibt die baldige Dreifachmama zudem preis. Dabei stellt Sarah aber auch klar, dass es bestimmte Regeln und Routinen in ihrer Erziehung gibt, an die sich ihre Sprösslinge halten müssen: "Es gibt auch mal kleine 'Bestrafungen', wenn es mal nicht funktioniert – oft sind es Ruheminuten im Zimmer."

Sarah und Dominic gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im November 2017 wagte das Paar den nächsten Schritt und gab sich während einer romantischen Zeremonie das Eheversprechen. Knapp zwei Wochen später durfte sich das Paar über die Geburt seines ersten Kindes freuen. Im Sommer 2020 kam ihre zweite Tochter zur Welt. Seither lebt die Familie in Dubai.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

