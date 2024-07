Etwa für die Olympischen Spiele? Céline Dion ist in Paris

Die Spekulationen um Céline Dion (56) verdichten sich. Gerüchten zufolge soll die "My Heart Will Go On"-Interpretin bei der Eröffnung der Olympischen Spiele auf der Bühne stehen. Bestätigt wurde das bis jetzt nicht, allerdings scheinen neue Fotos für einen Überraschungsauftritt zu sprechen. Nun wurde die Kanadierin vor einem Hotel in Paris gesehen. Trotz ihrer schweren Erkrankung macht sie einen fröhlichen Eindruck. Das Stimmtalent lässt sich vor der Pforte Zeit und winkt seinen Fans zu. Dabei trägt die Musikerin ein schickes Outfit und strahlt über das ganze Gesicht.

Laut TMZ bereitet sich die 56-Jährige schon seit dem vergangenen Montag auf ihr großes Comeback vor. Eine Quelle behauptete, dass sie schlappe 1,8 Millionen Euro für ihre Performance in Paris erhalten wird. Geplant sei allerdings nur ein einziger Song. Anders als bei vergangenen Olympiaden wird die Eröffnungsfeier nicht im Stadion stattfinden. Stattdessen sollen die Athleten bei einer Parade über die Seine schippern. Die Zuschauer dürfen das spektakuläre Ereignis vom Ufer aus beobachten.

Célines Rückkehr auf die große Bühne wäre eine echte Sensation. Seit Jahren leidet sie an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom, das ihr Leben stark einschränkt. In ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" ließ sie ihre Fans kürzlich an ihrem Alltag teilhaben. Die Sängerin zeigte darin sogar, wie sie einen schlimmen Krampfanfall erlitt. "Jedes Mal, wenn so etwas passiert, ist mir das so unangenehm. [...] Es ist einfach, als hätte man keine Kontrolle über sich selbst", offenbarte sie, während sie bitterlich weinte.

Céline Dion, Sängerin

Céline Dion, September 2019 in Quebec

