Insider sicher: Bradley Cooper will Gigi Hadid bald heiraten

Seit vergangenem Jahr zeigen sich Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auch wenn sie ihre Beziehung bisher nicht offiziell bestätigt haben, scheint es bei den beiden immer ernster zu werden. Ein Insider verrät nun gegenüber Daily Mail, wie ernst es ihnen tatsächlich ist. Obwohl sie erst seit etwa neun Monaten ein Paar sein sollen, sei sich der "Hangover"-Darsteller seiner Sache mit Gigi sehr sicher: "Bradley hat bereits entschieden, dass er Gigi fragen wird, ob sie ihn heiraten will."

Laut der Quelle haben der "Ohne Limit"-Darsteller und das Supermodel schon zu Beginn ihrer Beziehung über gemeinsamen Zukunftspläne gesprochen. "Sie stehen schon seit einiger Zeit zueinander und zu ihren Plänen und jetzt ist es nur noch eine Frage des Zeitpunkts", plaudert der Tippgeber weiter aus. Derzeit habe Bradley noch einige Projekte am Laufen, danach sei vorerst nichts mehr geplant. "Er möchte sich eine Auszeit nehmen, um sich darauf zu konzentrieren und Gigi die Aufmerksamkeit und Liebe zu geben, die sie verdient", gibt der Insider im Interview preis.

Die ersten Hinweise auf eine Romanze zwischen dem "Silver Linings"-Darsteller und der Beauty gab es im Oktober 2023, als sie zusammen in einem italienischen Restaurant in New York gesichtet wurden. Anfang Juli bestätigte ein Informant die Beziehung der beiden gegenüber People. "Sie sind in einer richtigen Beziehung und Gigi ist sehr glücklich mit Bradley", verkündete die Quelle. Da der 49-Jährige und seine 20 Jahre jüngere Partnerin viele gemeinsame Interessen und einen ähnlichen Freundeskreis teilen, gelinge es ihnen trotz ihrer vollen Terminkalender, regelmäßig Zeit füreinander zu finden.

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Gigi Hadid und Bradley Cooper im Februar 2024

