Mit heißem Bild: Jennifer Lopez feiert ihren 55. Geburtstag!

Kaum zu glauben, dass Jennifer Lopez schon ihren 55. Geburtstag feiert! Die Schauspielerin sieht laut ihren Fans nämlich überhaupt nicht wie Mitte fünfzig aus. Auf Instagram postet die "Atlas"-Darstellerin ein Spiegel-Selfie, auf dem sie einen weißen, tief ausgeschnittenen Badeanzug trägt. Dazu kombiniert sie goldene Armreifen, einen großen Klunker am Zeigefinger und Ohrringe in derselben Farbe. Den Schnappschuss versieht sie mit den Worten: "Das bin ich – jetzt!"

Für ihren Beitrag erntet J.Lo einen Haufen Zuspruch und Geburtstagswünsche. "Alles Gute zum Geburtstag, Queen! Du siehst wie immer umwerfend aus. Ich liebe dich und ich hoffe, du hast den besten Geburtstag aller Zeiten", "Ich wünsche dir Gesundheit, Glück, Liebe und dass du nie aufhörst, eine so großartige und respektable Frau zu sein, die so viel Liebe, Kraft und Hilfe gibt! Ich liebe dich! Hab einen wunderbaren Geburtstag" und "Kann nicht glauben, dass du 55 Jahre alt bist! Du alterst wie ein guter Wein", lauten beispielsweise nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Bereits am Sonntag vergangener Woche stimmte sich J.Lo perfekt auf ihren Geburtstag ein. Sie lud einige ihrer Freunde zu einem gemeinsamen Geburtstagslunch ein. Einer fehlte allerdings im Bunde: Ehemann Ben Affleck (51). Eine Quelle behauptete gegenüber Daily Mail, dass das Ehepaar nun eine neue Strategie verfolge: "Sie arbeiten daran, ihre Verbindung zu retten, indem sie ihr Liebesleben aus dem Rampenlicht heraushalten." Dennoch ist die Gerüchteküche weiterhin am Brodeln: Böse Zungen behaupteten in den vergangenen Monaten mehrfach, dass sich das Ehepaar bereits getrennt haben soll.

Getty Images Jennifer Lopez auf der Met Gala 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

