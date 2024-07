Samira und Serkan Yavuz' Baby ist wieder im Krankenhaus!

Vor wenigen Tagen erreichte die Fans von Samira (30) und Serkan Yavuz (31) eine erschreckende Nachricht: Die kleine Tochter der beiden Reality-TV-Stars wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Valea Yaël Roya war an einem Infekt erkrankt und hatte ein schweres Fieber und Atembeschwerden entwickelt. Zwischenzeitlich durfte die kleine Familie wieder nach Hause, doch jetzt melden sich die jungen Eltern erneut via Instagram bei ihren Fans: Samira ist mit dem Sprössling zurück in der Klinik! "[Valea] wird jetzt die nächsten Tage gründlich durchgecheckt und wir hoffen einfach, dass wir danach mehr wissen", erklärt Serkan in seiner Story. Er würde mit der Erstgeborenen Nova zu Hause bleiben, während Samira bei Valea im Krankenhaus ist. Deswegen werden alle Aktivitäten auf ihren beiden Accounts und auch der gemeinsame Podcast erst einmal auf Eis gelegt.

Auch Samira teilt ein kurzes Statement in ihrer Story. "Wir melden uns hiermit erst mal ab. Valea ist stationär aufgenommen und wird auf alles Mögliche gecheckt und überwacht. Ich brauche gerade alle Kraft und Aufmerksamkeit bei meiner Familie", erklärt die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin. Weitere Infos behalten die Eltern bis jetzt für sich, doch nach Valeas erstem Klinikaufenthalt erwähnte Samira, dass das zwei Monate alte Baby noch immer Probleme mit der Ernährung habe. Die Kleine würde nicht genügend essen wollen, weswegen sowohl das Baby als auch ihre Mutter von den Ärzten auf Spezialnahrung gesetzt worden waren.

Serkan und Samira haben sich bei "Bachelor in Paradise" im Jahr 2021 kennen und lieben gelernt. Kurz danach gaben sie ihre erste Schwangerschaft bekannt und dann durften sie ihr Töchterchen Nova Skye Sya auch schon auf der Welt begrüßen. Inzwischen sind die beiden Turteltauben sogar verheiratet, aber weitere Kinder scheint das Paar nicht zu wollen. In ihrem Podcast "Badass Reality" verriet das Paar vor zwei Wochen, dass Serkan eine Vasektomie durchführen lassen wird.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

