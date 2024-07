So reagiert Olli Pocher auf Shitstorm wegen Rammstein-Shirt!

Oliver Pocher (46) hat in der vergangenen Woche ganz schön für Aufsehen gesorgt. Der Comedian tauchte bei einem Konzert von Taylor Swift (34) mit einem Rammstein-Shirt auf – viele Fans fühlten sich angegriffen. Nun bezieht er sich in seiner Instagram-Story auf die Vorwürfe gegen ihn. Während er bei einem Konzert der Band Coldplay im Publikum steht, filmt er eine junge Frau vor sich, die ein T-Shirt von Taylor Swift trägt. Daraufhin witzelt er kopfschüttelnd: "Ich muss euch was sagen, was mich hier wirklich triggert. Das ist ein Safe Place! Da kann sie doch nicht mit einem Taylor-Swift-Shirt hingehen. Das ist doch wirklich..."

Der 46-Jährige spielt mit seinem Kommentar wohl auf die Vorwürfe an, die er vor wenigen Tagen im Netz von Nutzern bekommen hatte. Unter anderem auf der Plattform X hagelte es für Olli heftige Kritik für seinen Konzertbesuch im T-Shirt von Rammstein: "Was für ein trauriger Versager muss man sein, um zu einem Safe Space für junge Frauen extra im Rammstein-Shirt aufzutauchen." Oliver macht sich über den sogenannten sicheren Ort bei der Sängerin anscheinend lustig, den einige von den weiblichen Fans von Rammstein wahrscheinlich nicht hatten. 2023 wurde gegen die Rock-Band wegen schwerer Vorwürfe von sexueller Gewalt und Drogenmissbrauch ermittelt – die Ermittlungen gegen Till Lindemann (61) wurden bereits wieder eingestellt.

Schon in der Vergangenheit polarisierte der Comedian mit mehreren Auftritten. Vor wenigen Monaten machte er sich während einer Show über eine Zuschauerin lustig, bis sie schließlich weinen musste. Das Video dazu sollte auf Wunsch der Frau nicht vom Sender ausgestrahlt werden. Dies hielt Oliver allerdings nicht davon ab, die Sequenz im Netz zu teilen. Nachdem es heftige Kritik für ihn gehagelt hatte, äußerte er sich in seiner Show in Klagenfurt, wie Bild berichtete: "Das ist auch eine Comedy-Veranstaltung und wenn man es nicht abkann, sich in der ersten Reihe auch mal einen Spruch zu fangen, dann muss man sich einfach verpissen und kann nicht da sein."

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

