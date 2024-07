Wegen Vorwürfen: BBC-Bosse sind sauer auf Amanda Abbington

Vor wenigen Wochen wurden heftige Vorwürfe gegen Strictly Come Dancing-Star Giovanni Pernice (33) laut: Seine ehemalige Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) beschuldigt ihn, toxische Trainingsmethoden angewandt zu haben. Wie ein Insider behauptet, ist die Chefetage des Senders BBC von dem ganzen negativen Medientrubel rund um die Anschuldigungen weniger begeistert. Die Bosse des Fernsehsenders seien sogar ziemlich verärgert über Amandas Vorgehensweise, wie die Quelle gegenüber Mail Online verrät: "Amanda scheint vor nichts Halt zu machen, um sicherzustellen, dass ein Schatten über 'Strictly Come Dancing' zurückbleibt. Sie scheint ein echtes Problem mit der Show zu haben."

Der BBC-Insider kann nicht verstehen, weshalb die 50-Jährige ihre Aussagen in die Öffentlichkeit trägt und damit allen potenziellen Teilnehmern die Show madig macht. "Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen eindeutigen Beweis für ihre Beschwerde über Giovanni, also bringt sie jetzt andere dazu, sich zu melden, und später erscheint es dann in der Presse, sodass der Streit immer weitergeht", wettert der Informant.

Giovanni, der Amandas Vorwürfe vehement von sich weist, wird aufgrund des Falls in diesem Jahr erst einmal bei der Show aussetzen müssen. Aufgrund der Anschuldigungen wurde innerhalb des Senders eine Untersuchung gestartet und er vorerst suspendiert. Doch der Tanzprofi ist sich keiner Schuld bewusst und zuversichtlich, schon bald wieder im Rahmen der Sendung übers Tanzparkett schwingen zu können. "Oh, ich werde zurückkommen, keine Sorge! Mal sehen, was diese verrückte Frau als Nächstes zu sagen hat", stichelte er erst kürzlich bei seinem Auftritt im The Lowry in Salford.

Anzeige Anzeige

Instagram / giovannipernice Giovanni Pernice, Tänzer

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Pernice, Tänzer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, es ist tatsächlich Amandas Ziel, die Show öffentlich schlecht zu machen? Nein, ich denke, sie möchte nur ihre Wahrheit über Giovanni ans Licht bringen. Ja, ich denke schon, dass sie generell ein Problem mit der Sendung hat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de