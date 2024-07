Wie Eminem 2.0? Fans lachen über Joe Burrows neuen Buzzcut

Da mussten Fans sicher zweimal hinschauen. Denn zum Start der Trainingssaison musste bei NFL-Star Joe Burrow (27) offenbar eine neue Frisur her – zuvor trug der Quarterback der Cincinnati Bengals seinen hellbraunen Haarschopf eigentlich in kleinen Löckchen. Doch von denen hat er sich nun verabschiedet und sich stattdessen einen platinblonden Buzzcut frisieren lassen. Für seine Fans ist der neue Look offenbar gewöhnungsbedürftig. Auf dem Instagram-Account der Bengals, auf dem die neuen Bilder geteilt wurden, ziehen sie fleißig lustige Vergleiche: Ihnen fällt vor allem die verblüffende Ähnlichkeit zu Eminem (51) auf. "Es gab keinen Tod von Slim Shady, er wurde einfach wiedergeboren", witzelt ein User in der Kommentarspalte. Ein anderer meint: "Der wahre Gen-Z-Eminem!"

Es werden aber auch Vergleiche zu dem Profi-Wrestler Cody Rhodes (39), dessen hellblonde Haare fast ein Markenzeichen sind und Barbies Verehrer Ken gezogen. Für Joe sicher nicht das erste Mal, dass er sich ein paar Späße über seine neue Frisur anhören muss. Wie die NFL im Netz beweist, färbte er sich die Haare schon vor einigen Jahren hellblond, ließ sie damals aber noch länger. Und immerhin ist er nicht der einzige Football-Profi, der sich passend zur anstehenden Saison einen neuen Look zulegte: So veränderte beispielsweise auch Travis Kelce (34) sein Äußeres, indem er sich ein weiteres Mal einen Schnurrbart zulegte.

Unabhängig von seiner Frisur gehört Joe zu den besten Quarterbacks der NFL. In den vergangenen beiden Saisons galt er als einer der wenigen Spieler, der Star-Quarterback Patrick Mahomes (28) das Leben schwer machen konnte. Doch vergangene Saison zwang ein Bänderriss im Handgelenk ihn noch vor dem Super Bowl im Februar 2024 in eine Verletzungspause. Zum Saisonende musste der 27-Jährige operiert werden. Nun soll er langsam wieder ins Training eingegliedert werden, aber den Trainingsstart stellte er sich sicher anders vor. Es war bereits der zweite Ausfall, denn darüber hinaus kämpfte Joe vergangenes Jahr mit einer Wadenverletzung.

Getty Images Joe Burrow, Bengals-Quarterback

Getty Images Travis Kelce, 2023

