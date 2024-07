"Bin so unendlich glücklich": Maren Wolf hat neue Brüste!

Maren Wolf (32) könnte gerade nicht glücklicher sein! Die Influencerin hat sich endlich einen Herzenswunsch erfüllt: Sie hat sich ihre Brustimplantate entfernen lassen. Knapp zwei Tage nach der OP gibt sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story ein erstes Update: "Ich habe gleich das erste Mal meine Lymphdrainage und ich habe auch noch meine Drainagen drin, die werden auch noch gezogen, aber die erste Nacht aus dem Krankenhaus war schon super." Wie sie weiter verrät, seien die Schmerzen derzeit moderat und auszuhalten. Ihre Entscheidung bereut sie offenbar keineswegs, denn mit einem breiten Grinsen im Gesicht verkündet sie: "Leute, [...] ich bin so unendlich glücklich. Ich kann es immer noch nicht glauben."

Einige Stunden später kommt schon das nächste Update. Auf dem Schnappschuss in ihrer Story sitzt die Blondine auf einer Liege und strahlt über beide Ohren in die Kamera. "Drainagen wurden eben alle entfernt und ich habe zum ersten Mal meinen Körper gesehen", schreibt Maren zu dem Bild. Der Blick in den Spiegel scheint sie ziemlich emotional gemacht zu haben, denn sie fügt hinzu: "Ich habe so geweint." Doch so, wie sie auf dem Bild strahlt, können das nur Tränen der Freude gewesen sein!

Vor zwölf Jahren hatte sich Maren das erste Mal unters Messer gelegt, um das Aussehen ihrer Oberweite zu optimieren – da war sie gerade einmal 19 Jahre alt. Einige Jahre später war die Influencerin dann nicht mehr ganz so zufrieden mit dieser Entscheidung. Deshalb hatte sie sich schon vor einiger Zeit entschlossen, einen zweiten Eingriff an ihren Brüsten durchführen zu lassen.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Juli 2024

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Mai 2023

