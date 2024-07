Das wünscht sich König Charles für Beziehung mit Prinz Harry

Wie sehr leidet König Charles (75) eigentlich unter dem angespannten Verhältnis zu seinem Sohn Prinz Harry (39)? Aktuell steht die Behandlung, die der Monarch sich aufgrund seiner Krebserkrankung unterziehen muss, im Vordergrund des öffentlichen Interesses. Doch auch die angeknackste Beziehung zu seinem jüngeren Sohn scheint den König zu beschäftigen – und das schon eine ganze Weile: Wie Mirror berichtet, wurde Charles bei einer Veranstaltung der University of East London im vergangenen Jahr von einem Besucher gefragt, ob er Harry nicht zurückbringen könne. Der König habe darauf mit einem herzergreifenden "Das wäre schön" geantwortet.

Nach allem, was war, zeigt sich der zweifache Vater versöhnlich. Nachdem der Bruder von Prinz William (42) seine Memoiren "Reserve" veröffentlicht hatte, in denen er seine Familie mit heftigen Vorwürfen konfrontierte, hatten sich die Fronten verhärtet. Dennoch sei der Kontakt zwischen Vater und Sohn nie vollends abgebrochen: Trotz des angespannten Verhältnisses habe der 75-Jährige seit seiner Diagnose mehrere "herzliche Gespräche" mit Harry geführt, wie ein Insider gegenüber The Times verriet. Es sei Charles' ausdrücklicher Wunsch, sich mit dem 39-Jährigen zu versöhnen.

Mittlerweile soll das Oberhaupt der königlichen Familie auch bereuen, Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) aus dem royalen Anwesen Frogmore Cottage rausgeworfen zu haben. Diese Entscheidung fällte er als Konsequenz darauf, dass das Ehepaar im Jahr 2020 ihre königlichen Pflichten ablegte. Der Royal-Autor Tom Quinn verriet allerdings gegenüber Mirror: "König Charles hat das Gefühl, dass er [damit] ein Eigentor geschossen hat [...] – die Entscheidung hat eine Menge Unmut ausgelöst – und Charles hat nicht wirklich darüber nachgedacht, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn seine Enkelkinder keine Basis in Großbritannien haben."

König Charles und Prinz Harry, 2022

Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

